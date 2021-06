Aussenansicht Bildung zum Wohl der Tiere Internationale Kompetenz und afrikanische Expertise sollten zusammengeführt werden, damit Hilfe zustande kommt.

Dr. Paul Ssuna

Mail an die Redaktion Tierarzt Dr. Paul Ssuna Foto: Paul Ssuna/Paul Ssuna

Afrika steht vor der großen Aufgabe, bezahlbare und sichere Nahrung für eine Bevölkerung zu produzieren, die sich bis zum Jahr 2050 vermutlich auf 2,5 Milliarden Menschen verdoppeln wird. Im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung t kaufen Afrikaner immer mehr Fleisch, Milch und andere Tierprodukte. Quantität und Qualität der Landwirtschaft müssen steigen.

Dieser Wandel gleicht der Ernährungsrevolution, die nach dem 2. Weltkrieg in Europa und den USA stattgefunden hat – nur, dass mit dem steten Wachstum insbesondere des Nutztiermarktes nicht auf Kosten des Tierwohls gehandelt werden sollte. Wie schaffen wir es also, menschliche und tierische Interessen und Bedürfnisse im Gleichgewicht zu halten?

Ich bin der Meinung, dass es die Förderung des Tierwohls in ganz Afrika zu fokussieren, besser zu bündeln gilt. Als Tierarzt und Dozent an einer der führenden Universitäten Afrikas liegt mir die Tierschutzbildung als nachhaltiger Lösungsansatz am Herzen. Doch die Probleme sind vielfältig: Hochschulen sind in vielen Regionen Afrikas nur mangelhaft für den Ausbildungsbedarf im Bereich Tierwohl und Tiergesundheit ausgestattet. Es existieren keine spezialisierten akademischen Einrichtungen; Förderung und Stipendien für afrikanische Studierende sind rar. Zudem herrscht ein Mangel an gut ausgebildetem tiermedizinischen Personal, das flächendeckend zur Wissensvermittlung unerfahrenen Farmern zur Seite stehen könnte. Tierwohl muss also zunächst als Teil einer nachhaltigen Entwicklung verstanden werden.

In den skizzierten Bereichen ist Unterstützung von Regierungen, Geberorganisationen und Einzelpersonen erforderlich, aber nicht, indem man einfach bewährte Lösungsansätze aus der westlichen Welt kopiert. Dies ist eine der wichtigsten Lehren, die ich aus meiner Arbeit in Uganda für Tierärzte Tierwelt, einem Programm zur Aus- und Weiterbildung von tiermedizinischem Personal von Welttierschutzgesellschaft und Welttierschutzstiftung, ziehen kann: Internationale Kompetenz wird mit der afrikanischen Expertise zusammengeführt, damit umfassende Hilfsaktionen und Investitionen im Bereich Tierwohl zustande kommen. Nur so kann die Transformation des afrikanischen Kontinents auch in diesem Sektor gelingen.