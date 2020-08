Außenansicht Billigfleisch schadet vielen Tierschützer fordern, das System kritisch zu hinterfragen. Kosmetische Korrekturen würden das Problem nicht lösen.

Von Rüdiger Jürgensen, Tierschützer

Das System Billigfleisch muss beendet werden. Es ist verantwortlich für Ausbeutung von Beschäftigten, Tierquälerei und Umweltschäden.

Billigfleisch kommt uns teuer zu stehen. Denn unsere Fleischwirtschaft, in der nur die Konzerne riesige Gewinne einfahren, ist verantwortlich für die Ausbeutung von Mensch, Tier und Umwelt. Um diese Missstände zu beheben, helfen keine kosmetischen Korrekturen – Wir müssen uns das System als Ganzes anschauen.

Die Nutztiere leiden

Damit Industrie und Handel mit tierischen Erzeugnissen in Deutschland und auch beim Exportgeschäft maximalen Profit erwirtschaften können, wird am unteren Ende der Produktionskette gespart. Etwa durch die Hungerlöhne von Leiharbeitern oder durch magere Gewinnspannen von kleinen bäuerlichen Betrieben. Vor allem aber leiden unsere sogenannten Nutztiere. Fühlende Geschöpfe, die auf engstem Raum ein jämmerliches Leben fristen: eingezwängt in körperengen Metallkäfigen, betäubungslos kastriert oder als männliche Küken aussortiert und getötet – die Liste an Grausamkeiten ließe sich beliebig fortführen.

Zwar gibt es Verordnungen und Gesetze zum Schutz der Tiere – allerdings keine effektiven Mechanismen, um deren Einhaltung zu kontrollieren oder gerichtlich einzuklagen. Das ist gewollt, denn nähme man diese ernst, würde das ganze System zum Erliegen kommen.

Appell an die Politik

Wenn Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner kommenden Donnerstag mit den Agrarministern der Länder zusammensitzt, um über den Umbau der Tierhaltung zu sprechen, muss allen Beteiligten klar sein: So geht es nicht weiter. Wir brauchen eine Wende: Es muss sich wieder lohnen, weniger Tiere zu halten, dafür aber tiergerecht und regional. Darüber hinaus muss die Politik die massiven Tierschutzprobleme auch beim Transport und der Schlachtung endlich in den Griff bekommen und Schluss machen mit der Preisdumpingpolitik durch den Handel. Zudem benötigen die Verbraucher endlich eine verpflichtende Haltungskennzeichnung, um transparent und auch bewusst einzukaufen.

Gelingt uns der Ausstieg aus dem System Billigfleisch, würden am Ende eben nicht nur die Konzerne, sondern wir alle profitieren.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.