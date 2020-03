Kirche Bischöfe wählen Bätzing zum Vorsitzenden Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat mit dem Limburger ein neues Oberhaupt. Kardinal Marx wollte nicht mehr.

Mail an die Redaktion Der Bischof von Limburg, Georg Bätzing ist zum neuen Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz gewählt worden. Archivfoto: Lyding

Mainz.Der Limburger Bischof Georg Bätzing ist am Dienstag in Mainz zum neuen Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz gewählt worden. Der 58-Jährige folgt dem Münchner Erzbischof Reinhard Marx. Der 66-jährige Kardinal Marx hatte sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz ist oberster Repräsentant der katholischen Kirche in Deutschland und vertritt die Bischöfe als Sprecher nach außen. Er wird für sechs Jahre gewählt. (dpa)