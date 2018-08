Doppel-Ausstellung Björn Schülkes absurde Maschinen Der Künstler zeigt im Luftmuseum eigentümliche Apparate. Anna Lorenz widmet sich in ihren Schmiedearbeiten Zwischenräumen.

Von Peter Geiger

Mail an die Redaktion Björn Schülke ist Fahrradfan und bastelt Objekte von technoider Ästhetik. Im Luftmuseum zeigt er seine „kinetischen Skulpturen“. Foto: Peter Geiger

Anna Lorenz bearbeitet Flächen in handvermessener Unregelmäßigkeit – und erhält durch die so entstehenden quadratischen Löcher die gewünschten Strukturen

Amberg.Ob er eigentlich ausgebildeter Ingenieur ist – Björn Schülke? Immerhin hat er das gesamte Erdgeschoss des Luftmuseums vollgestellt, mit seinen höchst eigentümlichen und übermannshohen Apparaten aus superleichtem Kunststoff. Die sehen allesamt aus, als wären sie aus einem Katalog für Militärbedarf. Oder wahlweise geeignet für die Überwachung von Nachbars Garten. Und spielen mit technoider Ästhetik, wirken einmal wie Rieseninsekten oder Delfine, dann wieder wie Zeppeline und Bomben.

„Nein, nein, gar nicht!“, antwortet der 51-Jährige lapidar und lächelt milde: „Von Haus aus bin ich studierter Fotodesigner. Und anschließend habe ich an der Kunsthochschule für Medien in Köln einen Postgraduierten-Studiengang absolviert.“ Bei Valie Export. Das aber sei auch schon wieder ein paar Jahre her – sodass Ausbildungs- oder andere Herkunftsfragen gar nicht so richtig in seinen eigenen Wahrnehmungs-Fokus passen. Björn Schülke interessiert sich vielmehr schon seit einem Vierteljahrhundert für die Zukunft – und wie weit sie hereinragt in unsere Gegenwart. Denn alle seine Arbeiten, die er hier in einer Werkschau unter dem Titel „Later today I fly – Kinetische Skulpturen“ zusammenfasst, haben die Fähigkeit, uns zu sehen, zu beobachten – und, ja, zu überwachen.

Ein Bastler im Exil der Kunst

Beim Gang durch die Räume hupen die Maschinen, senden dunkle Töne aus oder drehen sich im Kreis auf ihren Rädern. Eine, die „Drohne #9“, sie richtet ihr Kamera-Auge nach bewegten Objekten. Also nach jenen beiden Menschen, die sich soeben vor ihrer Linse versammelt haben. „Sucht die Maschine nach uns?“ – „Ach, das weiß ich selbst nicht, was die da gerade macht!“, antwortet ihr Schöpfer: „Die sind alle auf Zufall programmiert.“

Sodass auch bei Schülke selbst das Gefühl entsteht, er werde verfolgt von seinen Objekten. Das hat durchaus etwas Bedrohliches, Gespenstisches, und immer mehr drängt sich der Eindruck auf: Dieser Medienkünstler, das ist ein Enkel der Dürrenmatt’schen Physiker. Ein Bastler, ein Nerd, einer, der über die Weltformel verfügt, die Menschheit flächendeckend zu überwachen. Der sich deshalb zurückzieht ins Exil der Kunst. Und gleichzeitig weiß um die Vergeblichkeit seines Unterfangens. Denn diese Art künstlicher Intelligenz, sie ist omnipräsent.

Stille und Kontemplation

Riesenmaschinen und Geschmiedetes Björn Schülke: Er zeigt Maschinen, die inspiriert sind von Forschung und Wissenschaft, von Flugzeugbau und Raumfahrt. Für den „Norman Y. Mineta San José International Airport“ hat der 51-jährige Kölner eine Skulptur gefertigt, die wie ein Rieseninsekt in der Empfangshalle steht.

Anna Lorenz: Die ausgebildete Schmuck- und Silberschmiedin lebt in Birmingham. Mit ihrer „Zwischenräume“ überschriebenen Ausstellung in der Kapelle lädt sie die Betrachter ein, zu pausieren und sich von der Überstimulation unserer Gegenwart zurückzuziehen. (mgn)

Anna Lorenz, ausgebildete Schmuck- und Silberschmiedin, konterkariert diese dystopische Atmosphäre auf zauberhaft leise Weise. Ihre in der kurfürstlichen Kapelle ausgestellten Arbeiten, die der Unendlichkeit und ihren Mustern auf der Spur zu sein scheinen, hat sie der Stille und Kontemplation abgerungen. Sie, die unweit von Amberg in Döswitz aufgewachsen ist, lebt seit vielen Jahren in Birmingham. Sie betreut dort an der University im Wechsel „entweder die Anfänger oder die Absolventen!“. Anfang und Ende, Alpha und Omega scheinen auch ihre Objekte zu beeinflussen: So bearbeitet sie beispielsweise Flächen (die nicht immer aus Metall sind, sondern auch aus Papier sein können) in handvermessener Unregelmäßigkeit – und erhält durch die so entstehenden quadratischen Löcher die gewünschten Strukturen. Die sie sodann „Lifeline“ nennt.

Ein Verbindung von A nach B, die ungerade verläuft und gerade deswegen lebendig ist. Dem Leben und seinen Wechselfällen verpflichtet. Die Pointe, die sich dem Betrachter dabei erst auf den zweiten Blick offenbart, liegt aber in der Ausgestaltung der Zwischenräume. „Ganz intuitiv versuche ich dabei, zu variieren!“ Und so eine Idee zu konterkarieren, die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zentral war: Josef Hoffmann von den Wiener Werkstätten hatte sich in seiner gestalterischen Kunst ganz der Strenge der Geometrie verschrieben. Anna Lorenz geht ihren eigenen Weg – und unterwirft sich dabei der diszplinierenden Kraft des Zufalls. Womit sie sich – dem Zufall sei Dank – fast als Schwester im Geiste von Schülke erweist. Auf die Zwischenräume kommt’s an!