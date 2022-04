Automobilindustrie BMW stoppt Produktion in Regensburg Wegen Lieferengpässen werden im Regensburger BMW-Werk in der kommenden Woche keine Autos vom Band laufen.

Bei BMW in Regensburg steht die Produktion in der kommenden Woche still. Foto: Archivbild Stefan Hanke

Regensburg.Im BMW-Werk in Harting werden in der kommenden Woche die Bänder stillstehen. Hintergrund für die Unterbrechung der Produktion sind anhaltende Lieferprobleme. Laut einem Werkssprecher liegen die Gründe für den aktuellen Produktionsstopp in einer „Mischung aus Halbleiter-Engpässen und Versorgungsengpässen wegen des Ukrainekonflikts“.

Ob die Produktion nur für die kommende Woche gestoppt wird, oder länger keine Autos produziert werden können, sei noch offen. Wie es in der ersten Mai-Woche weitergehen kann, werde „erst am Donnerstag für die folgende Woche“ entschieden, so der Werkssprecher. Man könne glücklicherweise sehr kurzfristig reagieren.

Kapazität von 1000 Autos pro Tag

Im Regensburger BMW-Werk sind rund 9000 Mitarbeiter beschäftigt. Im vergangenen Jahr verließen 183 485 Fahrzeuge das Werk. Das entspricht rund 500 Fahrzeugen pro Tag. Das Regensburger Werk verfügt über eine Kapazität von gut 1000 Autos pro Tag.

Eine schnelle Entspannung bei den Lieferschwierigkeiten, von denen auch andere BMW-Werke sowie die gesamte Automobilindustrie betroffen sind, scheint derzeit nicht in Sicht. Man müsse auch in Zukunft mit Produktionsausfällen in Regensburg rechnen, so der Werkssprecher.

Bereits . Später wurde nur im Ein-Schicht-Betrieb gearbeitet. Anfang März hatten auch wegen Lieferschwierigkeiten die Produktion vorübergehend heruntergefahren beziehungsweise ganz eingestellt. Auch und den Niederlanden war zeitweise unterbrochen.