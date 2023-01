Südamerika Bolsonaro-Anhänger dringen in Kongress in Brasilien ein Seine Wahlniederlage erkannte Jair Bolsonaro nie ausdrücklich an. Seine radikalen Anhänger protestierten immer wieder gegen den Sieg Lulas. Am Sonntag stürmen sie das Parlament in der Hauptstadt.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Jair Bolsonaro wurde im Oktober als brasilianischer Präsident abgewählt. Foto: Eraldo Peres/Eraldo Peres/AP/dpa/Archiv

Brasília.Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben den Kongress in der Hauptstadt Brasília gestürmt. Sie schlugen die Scheiben der Fassade ein und drangen in die Eingangshalle vor, wie am Sonntag im Fernsehsender Globo zu sehen war.

Der rechte Präsident Bolsonaro war im vergangenen Oktober dem Linkspolitiker Luiz Inácio Lula da Silva in der Stichwahl unterlegen und zum Jahreswechsel aus dem Amt geschieden. Ausdrücklich erkannte er seine Niederlage nie an. Radikale Anhänger des Ex-Militärs hatten bereits nach der Wahl immer wieder gegen Lulas Sieg protestiert und die Streitkräfte des Landes zu einem Militärputsch aufgerufen.