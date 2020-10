Gremium Brandl bleibt Chef des Gemeindetages Der Abensberger Bürgermeister wird auf der Landesversammlung ohne Gegenstimme im Amt des Präsidenten bestätigt.

Der Abensberger Bürgermeister Uwe Brandl bleibt Präsident des bayerischen Gemeindetages.

Neustadt an der Donau.Der CSU-Kommunalpolitiker Uwe Brandl ist erneut zum Präsidenten des Bayerischen Gemeindetags gewählt worden. Bei der Neuwahl auf der Landesversammlung am Mittwoch im niederbayerischen Neustadt an der Donau wurde der 60-Jährige ohne Gegenstimmen im Amt bestätigt. Nach Angaben eines Sprechers des Kommunalverbandes gab es drei Enthaltungen.

Nach seiner Wahl warnte Brandl davor, dass der Staat durch die finanziellen Hilfen in der derzeitigen Pandemie an seine Grenzen stoßen könnte.

Zweifel an Finanzierbarkeit der Sozialleistungen geäußert

„Der Bundesfinanzminister erweckt den Eindruck, dass Geld in Hülle und Fülle vorhanden ist, um alle Widrigkeiten der Corona-Krise zu lindern.“ Er habe Zweifel, dass Deutschland auf Dauer die vielfältigen Sozialleistungen finanzieren kann. Deswegen sollten diese durchforstet und auf den Prüfstand gestellt werden.

Brandl steht seit 2002 an der Spitze des Gemeindetages in Bayern, beim Deutschen Städte- und Gemeindebund ist er zudem erster Vizepräsident. Brandl ist seit 27 Jahren Bürgermeister der niederbayerischen Stadt Abensberg im Landkreis Kelheim.

Zwingel ist der Erste Vizepräsident

Zum Ersten Vizepräsidenten wählten die Kommunalpolitiker den Bürgermeister Thomas Zwingel (SPD) aus Zirndorf (Landkreis Fürth). Zweite Vizepräsidentin des Verbands wurde Bürgermeisterin Birgit Erb (CSU) aus Oberelsbach (Kreis Rhön-Grabfeld). Sie konnte sich in einer Kampfkandidatur gegen Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) aus Oberhaching bei München durchsetzen. Bürgermeister Markus Reichart (Grüne) aus Heimenkirch im Landkreis Lindau wurde zum Landesschatzmeister gewählt.