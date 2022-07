Extremismus Brasiliens Politiker mahnen nach politischer Gewalt zur Ruhe Mit rechtspopulistischen Äußerungen macht Präsident Bolsonaro immer wieder Schlagzeilen - die Stimmung im Land ist aufgeheizt. Nun feuerte ein Anhänger tödliche Schüsse auf einen politischen Gegner.

Präsident Jair Bolsonaro bei einer Veranstaltung in Brasiliens Hauptstadt Brasília.

Foz do Iguaçu.Eine tödliche Auseinandersetzung zwischen einem mutmaßlichen Anhänger des rechten Staatschefs Jair Bolsonaro und einem Funktionär der linken Arbeiterpartei PT droht die politischen Spannungen in Brasilien weiter zu verschärfen. Sowohl Bolsonaro als auch Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, sein wichtigster Herausforderer bei der Wahl im Oktober, riefen angesichts der Todesschüsse zum Gewaltverzicht auf.

Der Vorfall ereignete sich bei einer Party zum 50. Geburtstag des Schatzmeisters der Arbeiterpartei in Foz do Iguaçu im Bundesstaat Paraná. Die Feier stand ganz im Zeichen der Partei Lulas und seiner Kandidatur - nahm aber ein jähes Ende, als der spätere Todesschütze in seinem Wagen vorfuhr, in dem nach Polizeiangaben Musik mit Bezug zu Bolsonaro lief. Der Gastgeber habe den ungebetenen Besucher daraufhin aufgefordert zu gehen, was dieser zunächst auch getan habe.

Dann aber ergab sich ein Wortwechsel, in dessen Folge der Mann laut Polizei das Feuer auf den Politiker eröffnete. Dieser sei getroffen worden, habe aber noch zurückgeschossen, bevor er seinen Verletzungen erlag. Der mutmaßliche Bolsonaro-Anhänger, ein Gefängniswärter, wurde ebenfalls verletzt und später in Untersuchungshaft genommen.

Lula richtete nach dem Vorfall einen Appell zur Besonnenheit an seine Landsleute: „Das brasilianische Volk ist ein Volk des Friedens. Und wir müssen die Normalität in unserem Land wiederherstellen“, schrieb er auf Twitter. Bolsonaro, der im Jahr 2018 Opfer einer Messerattacke geworden war, twitterte: „Wir lehnen jede Art von Unterstützung derjenigen ab, die Gewalt gegen Gegner ausüben.“

In Brasilien steht im Oktober die Präsidentenwahl an. Lula liegt in den Umfragen deutlich vor Amtsinhaber Bolsonaro. Kritiker werfen dem Rechtspopulisten vor, mit aufrührerischen Äußerungen und Falschbehauptungen im Stile des früheren US-Präsidenten Donald Trump die Polarisierung in Brasilien noch verstärkt zu haben.