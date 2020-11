USA Briefwahl: Wann die Auszählung beginnt Bei den vergangenen Wahlen stand der Sieger meist noch in der Nacht fest, dieses Mal könnte es deutlich länger dauern.

Washington.Bei den vergangenen Präsidentenwahlen stand der Sieger meist noch in der Wahlnacht fest, dieses Mal könnte es deutlich länger dauern. Experten gehen davon aus, dass wegen der Pandemie wesentlich mehr Menschen per Briefwahl abstimmen werden. Daher könnte sich die Auszählung in manchen Bundesstaaten womöglich um einige Tage verzögern.

Wann in welchem Bundesstaat mit der Auszählung begonnen werden darf, zeigt diese Webgrafik. (dpa)