Parteien Brinkhaus ist wieder Unionsfraktionschef Der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus ist im Amt des Vorsitzenden der Unionsfraktion bestätigt worden.

Mail an die Redaktion Der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus ist im Amt des Vorsitzenden der Unionsfraktion bestätigt worden. Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP

Berlin.In der konstituierenden Sitzung der Fraktion ist der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus im Amt des Vorsitzenden der Unionsfraktion bestätigt worden. Er ist aber nicht wie üblich für ein Jahr, sondern bis Ende April 2022 gewählt, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Dienstag in Berlin aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Er erhielt 164 Ja-Stimmen, es gab zwei Enthaltungen. (dpa)