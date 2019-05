EU Briten nehmen an Europa-Wahl teil Ende Mai wird das Europäische Parlament neu gewählt. Brexit hin oder her: Auch die Briten dürfen ihre Stimme abgeben.

Mail an die Redaktion Auch die Briten können bei der Europawahl ihre Stimme abgeben. Foto: Ralf Hirschberger/ZB/dpa

London.Großbritannien wird an der Wahl zum Europäischen Parlament Ende Mai teilnehmen. Das bestätigte der britische Vize-Premierminister David Lidington am Dienstag in London. Gewählt wird demnach in Großbritannien am 23. Mai.

