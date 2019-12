Parlament Britisches Parlament für Brexit-Deal Bei der Abstimmung am Freitag hat die Mehrheit der britischen Parlamentarier für Johnsons Brexit-Deal gestimmt.

Das britische Parlament hat für Boris Johnsons Brexit-Abkommen gestimmt. Foto: House Of Commons/PA Wire/dpa

London.Das britische Parlament in London hat am Freitag für das Brexit-Abkommen von Premierminister Boris Johnson gestimmt. Der Entwurf für das entsprechende Ratifizierungsgesetz wurde mit großer Mehrheit in zweiter Lesung angenommen.