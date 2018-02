Personal Brüssel sucht einen neuen Anführer 2019 muss ein Nachfolger für Jean-Claude Juncker gefunden werden. Das Verfahren ist umstrittener denn je.

Margrethe Vestager (links) und Michel Barnier sind neben Federica Mogherini (nicht im Bild) im Gespräch, in die Fußstapfen von Jean-Claude Juncker zu treten.

Brüssel.Das deutsche Wort „Spitzenkandidat“ hat es in Brüssel zur sprachübergreifenden Berühmtheit gebracht, fast so bekannt wie „Kindergarten“ oder „Zeitgeist“. Allerdings verbinden sich mit dem Begriff heftige Kontroversen, die auf dem Sondergipfel am Freitag nicht ausgeräumt wurden. Längst geht es nicht nur darum, wer 2019 Nachfolger von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird. Sondern auch darum, wie er gekürt wird. 2014 lief es das erste Mal so mit den „Spitzenkandidaten“: Die konservative EVP nominierte Juncker, die Sozialisten den SPD-Mann Martin Schulz. Prominente Gesichter sollten die Europawahl attraktiver machen, die Beteiligung der Wähler stagnierte dennoch. Am Ende kam der Luxemburger Juncker an die Spitze der Kommission.

Ein „Automatismus“ sei dies aber nicht, hieß es damals, und heißt es heute. Denn schließlich müssen die Staats- und Regierungschefs ihre Entscheidung den EU-Verträgen zufolge nur „unter Berücksichtigung des Ergebnisses“ der Europawahl treffen. Und dann muss das Parlament den Kommissionspräsidenten bestätigen.

Drei Namen kursieren in Brüssel

Aber Kanzlerin Angela Merkel kommt nicht daran vorbei, dass die EVP, der sie angehört, an dem Verfahren der Spitzenkandidaten festhält. Auch wenn sich ihre Begeisterung in Grenzen hält. Die EVP werde 2019 niemanden zum Kommissionschef wählen, der nicht Spitzenkandidat war, sagt EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU). Allerdings ist die Lage komplizierter als 2014. Eine Mehrheit für eine Koalition aus Konservativen und Sozialisten ist nun, vor allem durch den Niedergang der Sozialdemokraten in etlichen Ländern – etwa in den Niederlanden, aber auch in Deutschland – und den Aufstieg der Bewegung „En Marche“ von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, keineswegs sicher. Denkbar wäre also, dass weder Konservative noch Sozialdemokraten den Kommissionspräsidenten stellen, sondern es am Ende etwa eine liberale Spitzenkandidatin wird – wenn sie denn eine Mehrheit zusammenbekommt. Deshalb kursieren in Brüssel vor allem drei Namen: Michel Barnier, Margrethe Vestager und Federica Mogherini.

Der frühere EU-Binnenmarktkommissar und französische Außenminister Barnier profiliert sich derzeit als im Ton verbindlicher, in der Sache jedoch harter EU-Chefunterhändler in den Brexit-Gesprächen mit Großbritannien. Ein erfolgreicher Abschluss wäre für Barnier aber wohl Voraussetzung für höhere Aufgaben.

Populäre Wettbewerbskommissarin

Die liberale Dänin Vestager und aktuelle EU-Wettbewerbskommissarin könnte dann Chancen für die Juncker-Nachfolge haben, wenn Barnier oder sonstwer als EVP-Spitzenkandidat keine Mehrheit bekommt. In der aktuellen EU-Kommission zählt sie zu den populärsten Figuren. In ihren Auseinandersetzungen mit Großkonzernen wie Apple und Google hat sie sich breite Anerkennung und den Ruf als furchtlose Kämpferin erarbeitet.

Allerdings fällt auch der Name der derzeitigen EU-Außenbeauftragten Mogherini immer wieder. Die frühere italienische Außenministerin hat den Ruf, die Dinge oft positiver zu sehen als sie vielleicht teilweise sind. Kritiker warfen ihr daher Gutgläubigkeit vor. Hinzu kommt, dass ihre sozialdemokratische Partei PD derzeit vor erheblichen Schwierigkeiten steht. Das dürfte ihre Chancen etwas schmälern. (dpa)

