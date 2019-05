Aussenansicht Bürger können Weichen stellen Es braucht mehr Ehrgeiz zur Emissionsreduktion und neue Finanzierungen, um Klimaschäden in Entwicklungsländern zu bewältigen.

Sven Harmeling, Klimaexperte

Merken

Mail an die Redaktion Sven Harmeling ist ist Koordinator für Klimapolitik bei CARE International.

Das EU-Parlament hat sich in den vergangenen Jahren in einer Reihe von Bereichen als klimapolitischer Motor der Europäischen Union entwickelt und ist häufig viel ambitionierter als die EU-Kommission und die nationalen Regierungen. Im Rahmen des Pariser Klimaabkommens hat sich die EU das Ziel gesetzt, bis 2030 die Treibhausgasemissionen um mindestens 40 Prozent zu reduzieren.

Doch dieses Ziel ist nicht ausreichend, um die Vereinbarung des Paris-Abkommens, eine Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad, zu erreichen. Daher fordert das EU-Parlament eine ambitionierteres Ziel: eine Reduktion von 55 Prozent der Emissionen bis 2030. Die Parlamentarier haben in den Budgetverhandlungen dafür plädiert, knapp ein Drittel des nächsten EU-Budgets von 2021 bis 2027 für Klimamaßnahmen bereitzustellen. Solche Maßnahmen betreffen Länder in der EU, aber auch Entwicklungsländer, in denen es häufig an technischen und finanziellen Ressourcen für mehr Klimaschutz mangelt.

270 Milliarden jährlich bis 2030 benötigt

Denn es wird inzwischen geschätzt, dass in Entwicklungsländern zur Anpassung an den Klimawandel bis 2030 rund 270 Milliarden Euro jährlich benötigt werden. Auch hier muss die Europäische Union einen relevanten Beitrag leisten. Zusammengenommen sind die Länder der EU die größten Geldgeber für Klimafinanzierung, besonders im Bereich der Klimafolgen-Anpassung. Dabei können Regierungswechsel und sich ändernde Prioritäten schnell diese Vorreiterrolle beenden.

Wer wissen möchte, wie die verschiedenen Parteien in den vergangenen Jahren in klimatischen Fragen abgestimmt haben, kann sich dazu einer im Internet verfügbaren Analyse des europäischen Klima-Netzwerkes, CAN Europe, bedienen. Es braucht neben mehr Ehrgeiz zur Emissionsreduktion auch neue Finanzierungsquellen, um Klimaschäden in Entwicklungsländern zu bewältigen.

Abgaben auf die Produktion von fossilen Energien, den Flug- und Schiffsverkehr könnten hier ein wichtiges Instrument sein. Im Jahr 2019 steht international zudem auch auf der Agenda, neue Zusagen für den Grünen Klimafonds zu leisten, der Entwicklungsländer beim Kampf gegen die Klimakrise unterstützt. Mit dem Kreuz auf seinem Wahlzettel kann jeder Bürger in der Europäischen Union also wichtige Weichen stellen.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

Weitere Beiträge aus der Rubrik Außenansicht gibt es hier.