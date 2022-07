Exklusiv Bürgerbasispreis bei Gas: Vorsichtige CDU-Zustimmung auf CSU-Idee von Thomas Vitzthum

Mail an die Redaktion Die CSU hat vorgeschlagen, die Kosten für Gas mittels eines Bürgerbasispreises pro Person und Haushalt zu deckeln. Seitens der CDU gibt es dazu vorsichtige Zustimmung. −Symbolbild: Stephan Jansen/dpa

Die CDU reagierte mit vorsichtiger Zustimmung auf den Vorschlag der CSU, die Kosten für Gas mittels eines Bürgerbasispreises pro Person und Haushalt zu deckeln.

„Die Bundesregierung muss kurzfristig gezielte Unterstützung für Haushalte mit kleinen Einkommen umsetzen. Dazu muss der Heizkostenzuschuss erhöht und die Einkommensgrenze weiter gezogen werden“, sagte Andreas Jung, CDU-Bundesvorsitzender und Sprecher der Unions-Fraktion für Klimaschutz und Energie, der Mediengruppe Bayern.







Bei Empfängern von Grundsicherung würden die steigenden Heiz- und Warmwasserkosten in der Regel über die Sozialsysteme aufgefangen. „Geringverdiener in Lohngruppen unmittelbar darüber, Studierende oder Rentner werden dagegen hart getroffen. Deshalb besteht dringender Handlungsbedarf.“ Der CSU-Plan ist bisher in der Fraktion noch nicht abgestimmt.