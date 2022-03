London Bürgermeister: Oligarchen-Immobilien für Flüchtlinge öffnen In London haben russische Oligarchen viele Immobilien gekauft. Die sollen laut Sadiq Khan nun für Flüchtlinge geöffnet werden. Londons Bürgermeister spricht von „poetischer Gerechtigkeit“.

Mail an die Redaktion Aktivisten in London besetzen die Villa des russischen Oligarchen Deripaska. Foto: Jonathan Brady/Jonathan Brady/PA Wire/dpa

In London schlägt der Bürgermeister vor, Oligarchen-Immobilien für ukrainische Geflüchtete zu öffnen Foto: Pietro Recchia/Pietro Recchia/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

London.Londons Bürgermeister Sadiq Khan hat sich dafür ausgesprochen, ukrainische Flüchtlinge in Immobilien russischer Oligarchen in der britischen Hauptstadt unterzubringen. Ein Großteil der Wohnungen in London stünden ohnehin leer, sagte Khan dem Sender Times Radio.

Der Labour-Politiker geht davon aus, dass viele Immobilien russischer Superreicher eher zur Geldwäsche gekauft wurden, als um darin zu wohnen. Es handle sich nicht um Wohnungen, sondern um „goldene Backsteine“, so Khan weiter. „Ich finde, die Regierung sollte sie beschlagnahmen und bevor sie verkauft werden, sollten sie dazu verwendet werden, Ukrainer unterzubringen“, sagte er. Das sei eine Art der „poetischen Gerechtigkeit“.

Kurs gegen Oligarchen verschärft

Die britische Regierung hat ihren lange Zeit als lasch kritisierten Umgang mit russischen Oligarchen in den vergangenen Wochen verschärft. Noch in dieser Woche soll ein neues Gesetz in Kraft treten, dass es Superreichen aus dem Ausland erschwert, sich beim Kauf von Immobilien und anderen Investitionen in Großbritannien hinter Briefkastenfirmen und Strohmännern zu verstecken.

Auch das Verhängen von Sanktionen gegen einzelne Personen soll erleichtert werden. Für großes Aufsehen hatte in der vergangenen Woche geführt, dass London den russischen Milliardär und Inhaber des englischen Fußballerstligisten FC Chelsea, Roman Abramowitsch, auf die Sanktionsliste setzte. Erwartet wird, dass nun weitere folgen.