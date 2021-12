Afrika Bürgerrechts-Ikone Desmond Tutu ist tot Der südafrikanische Erzbischof starb am Sonntag. Er war sehr engagiert im Kampf gegen die Apartheid.

Mail an die Redaktion Desmond Tutu ist gestorben. Foto: RODGER BOSCH/AFP

Johannesburg.Südafrikas Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu ist tot. Präsident Cyril Ramaphosa gab die Todesnachricht am Sonntag in einer Erklärung bekannt und sprach der Familie des Verstorbenen sein Beileid aus. Tutu starb im Alter von 90 Jahren. Tutu kämpfte im vorigen Jahrhundert gegen die Apartheid in seinem Heimatland.(dpa/ph)