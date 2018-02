Bürokratische Hürden abbauen

Ohne EU-Fördermittel verfiele so manches historische Gebäude. Für einige Forschungsprojekte würde das Geld fehlen. Ohne die finanzielle Unterstützung aus Brüssel sähe auch die bäuerlich geprägte Landschaft in Ostbayern völlig anders aus. Millionen Menschen, die in den Städten, Gemeinden und Regionen leben, profitieren von der EU.

Allerdings sind die bürokratischen Hürden, um an Gelder zu kommen, hoch. Dafür gibt es einen guten Grund: Missbrauch soll möglichst ausgeschlossen werden. Doch es ist mehr als schwierig geworden, bei all den Förderschwerpunkten, Prioritätsachsen und spezifischen Zielen den Durchblick zu behalten. Rechtfertigen müssen sich Antragssteller nach der Bewilligung eines Vorhabens mitunter bei bis zu zehn Prüfebenen. Von diesen komplizierten Verfahren sind viele überfordert. Das führt dazu, dass europaweit Milliarden nicht abgerufen werden und verfallen. Die EU-Kommission hat deshalb bereits Besserung gelobt.

Einfach wird das nicht. Denn der Brexit wird den EU-Haushalt belasten. Gut möglich, dass Fördergelder gestrichen werden. Umso wichtiger ist es, dass über die Ziele Europas diskutiert wird. Reformen sind notwendig. Im Bereich der Subventionen sollte Vereinfachung eines dieser Ziele sein.