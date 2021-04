Corona-Regeln Bund-Länder-Runde ist abgesagt Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin wollten eigentlich am Montag erneut beraten. Nun soll der Bund mehr Macht bekommen.

Von Andreas Maciejewski

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

Berlin.Die Bund-Länder-Runde am kommenden Montag fällt flach. Das teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin mit. Die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer und Bundeskanzlerin Merkel wollten eigentlich am Montag erneut zu den Corona-Regeln und einem womöglich verschärften Lockdown beraten. Doch die Pläne haben sich nun geändert.

Bund bekommt mehr Macht

Bund und Länder wollen das Infektionsschutzgesetz ändern, um bundeseinheitliche Regelungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu schaffen. Demnach soll ein Gesetzentwurf auf dem Weg gebracht werden, der “eine direkt verbindliche und umfassende Notbremse für Kreise ab einer Inzidenz von 100 vorsieht“, heißt es bei der Nachrichtenagentur Reuters. Das fiel bisher in den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Bundesländer.

Unterhalb einer Inzidenz von 100 sollten die bestehenden Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz fortgelten und die Länder damit ihre Zuständigkeit behalten, heißt es weiter.

RKI-Chef kritisiert Lockerungen

Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler hat indes regionale Lockerungen der Maßnahmen in der Corona-Pandemie trotz hoher Fallzahlen kritisiert. „In einigen Regionen wird aktuell bei Sieben-Tage-Inzidenzen um 100 gelockert“, sagte er am Freitag in Berlin. Angesichts der sich zuspitzenden Lage in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen sei das „bedenklich - zumindest solange wirksame zusätzliche Konzepte der Pandemie-Eindämmung fehlen“.

