Cybersicherheit Bundesinnenministerin Faeser beruft BSI-Chef Schönbohm ab BSI-Chef Schönbohm soll wenig Distanz zu russischen Geheimdienstkreisen unterhalten haben, wie eine Recherche des „ZDF Magazin Royale“ nahelegte. Nun zieht die Innenministerin personelle Konsequenzen.

dpa

Mail an die Redaktion Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), bei einem Besuch der Bundesinnenministerin. Foto: Rolf Vennenbernd/Rolf Vennenbernd/dpa

Berlin.Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, abberufen. Das teilte ein Sprecher ihres Ministeriums am Dienstag in Berlin mit - zuerst hatte der „Spiegel“ berichtet.

Schönbohm stand wegen möglicherweise mangelnder Distanz zu russischen Geheimdienstkreisen über den umstrittenen Verein „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland“ in der Kritik.