Mit dem neuen Bürgergeld soll das umstrittene System Hartz IV überwunden werden.

Das geplante Bürgergeld hat an diesem Montag im Bundesrat nicht die erforderliche Mehrheit erhalten. Doch wie geht es jetzt weiter? Der Vermittlungsausschuss ist gefragt. Ein Überblick:

Der Vermittlungsausschuss ist ein Gremium, das die beiden Kammern des deutschen Parlaments verbindet - den Bundestag und den Bundesrat. Seine Aufgabe liegt darin, einen Konsens zwischen beiden Häusern zu finden, wenn vom Bundestag beschlossene Gesetze im Bundesrat keine Mehrheit finden - so wie am Montag der Gesetzentwurf der Koalition zum Bürgergeld.

Wie steht Bayern zum Bürgergeld?

Scharfe Kritik kam vor allem von Bayern, das in der Länderkammer dann mit Nein stimmte. „Das Gesetz ist und bleibt das falsche Signal zur falschen Zeit“, sagte der Staatsminister für Bundesangelegenheiten, Florian Herrmann (CSU). Vom Grundsatz „Fördern und Fordern“ der Hartz-IV-Reform, der richtig gewesen sei, bleibe nur wenig übrig. Sanktionsmöglichkeiten gegenüber unkooperativen Leistungsbeziehern seien fast völlig ausgeschlossen, das Schonvermögen sei völlig überhöht angesetzt. „Damit sendet die Ampelkoalition das Signal: Arbeiten lohnt sich immer weniger.“ Das Gesetz sei „von Grund auf sozial unausgewogen“.

Was ist das Bürgergeld überhaupt?

Mit dem neuen Bürgergeld soll das umstrittene System Hartz IV überwunden werden. Vorgesehen ist eine Erhöhung des heutigen Regelsatzes von 449 Euro auf 502 Euro für alleinstehende Leistungsempfänger. Das befürwortet auch die Union. Arbeitslose sollen künftig weniger durch einen angedrohten Leistungsentzug unter Druck gesetzt werden, speziell im ersten halben Jahr („Vertrauenszeit“). Vorgaben zur erlaubten Vermögenshöhe und zur Wohnungsgröße bei Leistungsbeziehern will die Ampel lockern. Bei diesen Punkten hält die Union seit Wochen ihr Stoppschild hoch.

Wann wird der Vermittlungsausschuss eingeschaltet?

Ein so genanntes Selbstbefassungsrecht hat der Ausschuss nicht: Er kann sich also nicht aus eigenem Antrieb mit Gesetzesvorhaben befassen. Er wird nur aktiv, wenn er dazu aufgerufen wird - vom Bundestag, vom Bundesrat, oder wie nun im Fall des Bürgergelds von der Bundesregierung. Seit seiner Einrichtung 1949 ist es dem Vermittlungsausschuss gelungen, in den allermeisten Streitfällen einen Kompromiss vorzulegen und die Verabschiedung des strittigen Gesetzes letztlich zu ermöglichen.

Wie setzt sich der Vermittlungsausschuss zusammen?

Der Vermittlungsausschuss besteht aus je 16 Mitgliedern von Bundesrat und Bundestag. Die Anzahl der vom Bundestag entsandten Abgeordneten pro Partei orientiert sich an deren Mandatszahlen im Bundestag. Derzeit haben Union und SPD je vier Sitze im Vermittlungsausschuss, die Grünen drei, die FDP und die AfD je zwei und die Linke einen.

Für die Bundesrats-Seite ernennt jedes Bundesland ein Ausschussmitglied - in der Regel ist es der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin persönlich. Derzeit stellt die SPD aus Länderseite acht Mitglieder, die Union sechs und Grüne sowie Linke je einen.

Wie häufig tritt der Vermittlungsausschuss zusammen?

In den vergangenen Jahren musste der Vermittlungsausschuss vergleichsweise selten zusammentreten. Das Verfahren zum Bürgergeld ist das erste seit der Bundestagswahl 2021. In den vorangegangenen acht Jahren der großen Koalition (von 2013 bis 2021) gab es insgesamt nur zehn Vermittlungsverfahren. Zum Vergleich: Allein in der dreijährigen Wahlperiode von 2002 bis 2005 unter der rot-grünen Bundesregierung musste der Ausschuss 100 Vermittlungsverfahren erledigen.

Der Grund für die sinkende Zahl der Verfahren liegt vor allem darin, dass es in den vergangenen Jahren in Bund und Ländern immer mehr lagerübergreifende Koalitionen gab - etwa die Groko auf Bundesebene oder schwarz-grüne Bündnisse auf Landesebene. Diese Konstellationen führten dazu, dass Streitpunkte bei der Gesetzgebung oftmals ausgeräumt wurden, bevor der Vermittlungsausschuss benötigt wurde.

Wann ist beim Bürgergeld mit einem Ergebnis zu rechnen?

Der Vermittlungsausschuss steht unter großem Zeitdruck. Die Bundesregierung wünscht sich, dass er bis zur nächsten Bundesratssitzung am 25. November einen Kompromissvorschlag vorlegt. Wird diese Frist verfehlt, lässt sich das Bürgergeld nicht wie geplant zum 1. Januar einführen. Der Ausschuss kann allerdings laut seiner Geschäftsordnung frühestens fünf Tage nach seiner Anrufung zusammentreten - also frühestens am Samstag dieser Woche.

