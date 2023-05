2,7 Milliarden Euro Bundesregierung sagt der Ukraine milliardenschweres Waffenpaket zu

Mail an die Redaktion Unter anderem 30 weitere Leopard 1-Panzer sollen an die Ukraine gehen. Foto: dpa

Vor einem möglichen Deutschlandbesuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat die Bundesregierung der Ukraine weitere Waffenlieferungen im Wert von 2,7 Milliarden Euro zugesagt.

Unter anderem sollen 20 weitere Marder-Schützenpanzer, 30 Leopard-1-Panzer und vier Flugabwehrsysteme Iris-T-SLM bereitgestellt werden, wie das Verteidigungsministerium am Samstag in Berlin mitteilte. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet. „Mit diesem wertvollen Beitrag an dringend benötigtem militärischen Material zeigen wir einmal mehr, dass es Deutschland mit seiner Unterstützung ernst ist“, erklärte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).







„Nicht aus Beständen der Bundeswehr“

„All dies und mehr kommt aus Industriebeständen beziehungsweise der Industrieproduktion“, also nicht aus Beständen der Bundeswehr, teilte das Ministerium weiter mit. „Die Umsetzung dieser von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen ist eingeleitet.“ Laut einem Bericht des „Spiegel“ handelt es sich um das bisher größte Waffenpaket, das Deutschland der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 bereitstellt.

„Wir wünschen uns alle ein baldiges Ende dieses fürchterlichen und völkerrechtswidrigen Krieges Russlands gegen das ukrainische Volk“, erklärte Pistorius. „Abzusehen ist dies leider noch nicht. Von daher wird Deutschland jede Hilfe leisten, die es leisten kann - as long as it takes“, versicherte der Minister.

Einsatz deutscher Waffen auf russischem Territorium?

Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Johann Wadephul plädiert indes dafür, der Ukraine den Einsatz deutscher Waffen auch gegen Ziele auf russischem Territorium zu erlauben. „Weder völkerrechtlich noch politisch gibt es eine Begründung dafür, warum die Ukraine nicht auch Ziele in Russland angreifen darf“, sagte der Außenpolitiker dem Berliner „Tagesspiegel“ (Samstag).

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte vor einiger Zeit über einen „Konsens“ mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen, dass deutsche Waffen nicht für Angriffe auf russisches Gebiet genutzt werden.

Wadephul sagte: „Warum sollte ein angegriffenes Land darauf beschränkt werden, sich nur auf dem eigenen Territorium zu verteidigen?“ Die Ukraine müsse „Logistik und Nachschub auch jenseits der Grenze stören können, um den Angriffskrieg stoppen zu können“, sagte er. „Deutschland muss der Ukraine wirksam helfen, statt dem Land die Hände zu fesseln.“