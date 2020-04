Bundesregierung verlängert Reisewarnung

Deutschland:

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Kontrollen an den Binnengrenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark am 16. März eingeführt und zuletzt bis 4. Mai verlängert. Grundlage ist Artikel 28 des Schengener Grenzkodex, der bei „ernsthaften Bedrohungen“ Optionen eröffnet. Reisende ohne triftigen Grund dürfen seitdem in Deutschland nicht mehr ein- oder ausreisen. An den Übergängen nach Belgien und in die Niederlande wird nicht kontrolliert.