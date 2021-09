Live Bundestagswahl: SPD knapp vor der Union Laschet ist nach ersten Hochrechnungen „nicht zufrieden“. Wir berichten live im Newsblog, auch aus Wahlkreisen in Ostbayern.

Regensburg.Hochspannung bei der Bundestagswahl: Union und SPD liefern sich Prognosen zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die CDU/CSU stürzt nach 16 Jahren Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel mit Armin Laschet auf ein Rekordtief, liegt aber trotzdem fast gleichauf . Die legt mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz deutlich zu. Die Grünen erobern den dritten Platz vor FDP, AfD und Linken. Deutschland steht nun vor einer schwierigen Regierungsbildung.

Nach Hochrechnungen von ARD und ZDF gegen 19.59 und 20.13 Uhr liegen beide annähernd gleich auf. Dahinter folgen die Grünen. Der Linken droht ein Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde.

Die SPD kommt demnach auf 25,5 bis 25,9 Prozent, die Union auf 24,5 Prozent. Für die Grünen entschieden sich 13,8 bis 14,1 Prozent, für die FDP 11,7 Prozent. Die AfD holt 10,6 bis 10,9 Prozent. Die Linke liegt bei 5 Prozent.

Daraus ergibt sich nach den Hochrechnungen der beiden Sender folgende Sitzverteilung im neuen Bundestag: Die SPD holt 197 bis 211 Mandate, die Union 198 bis 202. Die Grünen kommen auf 115 bis 121 Sitze. Die FDP zieht mit 92 bis 96 Abgeordneten in den Bundestag ein, die AfD mit 85 bis 88 und die Linke mit 39 bis 41 Abgeordneten. Nach der ARD-Hochrechnung kommt auch der Südschleswigsche Wählerverband SSW, der als Partei der dänischen Minderheit von der Fünf-Prozent-Klausel ausgenommen ist, auf 1 Sitz.

In unserem Newsblog erfahren Sie am Wahltag erste Prognosen und Hochrechnungen. Wir berichten außerdem aus den Wahlbezirken in der MZ-Region. Unser Reporter sprechen mit Direktkandidaten, Wählern und Wahlhelfern.

Die Ergebnisse aus Ihrer Gemeinde finden Sie am Wahlabend auch hier:

Alles rund um die Bundestagswahl lesen Sie unter