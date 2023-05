Sieben Festnahmen Bundesweite Razzia gegen mutmaßliche IS-Unterstützer - Einsätze auch in Bayern

Mail an die Redaktion Es soll sieben Festnahmen bei der Razzia gegen mutmaßliche IS-Unterstützer gegeben haben. −Symbolbild: dpa

Die Bundesanwaltschaft hat sieben mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Zudem habe es am Mittwochmorgen Durchsuchungen in Berlin, Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gegeben, teilte die Karlsruher Behörde mit. Darüber hatten auch die Zeitungen „B.Z.“ und „Bild“ berichtet. Mehr in Kürze.

− dpa