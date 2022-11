Mediengruppe Bayern exklusiv CDU-Außenpolitiker Röttgen kritisiert Scholz‘ China-Reise von Thomas Vitzthum

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat die Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz nach Peking scharf kritisiert. Der Kanzler habe sich von Staatschef Xi vorführen lassen.

Herr Röttgen, war es richtig, dass der Kanzler nach China gereist ist?

Norbert Röttgen: Die Umstände und das Verhalten des Bundeskanzlers im Vorfeld haben diese Reise schwer belastet. So kurz nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei, auf dem Staatspräsident Xi diktatorische Macht erlangt hat, sendet Scholz die Botschaft, dass alles bleibt, wie es war. Zementiert wurde das mit der falschen Entscheidung zugunsten der chinesischen Staatsbeteiligung an einem Terminal im Hamburger Hafen. Es war auch falsch, das Angebot des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, gemeinsam zu reisen, auszuschlagen. Das wäre ein europäisches Signal gewesen. Diese Umstände machen die Reise zu einer, die Deutschland außenpolitisch schadet, weil sie Vertrauen bei unseren Partnern kostet. Es stärkt nicht einmal unser Ansehen bei den Chinesen, weil die nur auf Stärke reagieren und Schwäche verachten.

Sie fühlen sich in dieser Kritik nach der Reise und den Äußerungen von Scholz und der Chinesen bestätigt?

Röttgen: Ganz eindeutig. Xi hat Scholz ganz offenbar so verstanden, dass Deutschland weiter an den "gemeinsamen Interessen" festhalte - das ist ein Codewort für die Fortsetzung der Handelsbeziehungen auf sehr hohem Niveau. Über Differenzen hingegen will man nicht sprechen. Außer dem Signal "Wir machen weiter so" ist von Scholz Aussagen in Peking nichts angekommen.

In seinem Pressestatement hat Scholz die Menschenrechtslage in der Uiguren-Region erwähnt und die Provinz doch auch beim Namen genannt.

Röttgen: Dass er diese Themen benannt hat, ist richtig. Aber die Annahme, dass sich in China etwas ändert, weil ein deutscher Kanzler dazu einen Satz sagt, wäre naiv. Das interessiert Xi Jinping nicht. Wenn man gegenüber China etwas erreichen will, muss man Stärke organisieren und nicht nur zaghafte Andeutungen machen. Stärke heißt: europäische und transatlantische Gemeinsamkeit und Einigkeit herstellen. Doch Scholz hat den Westen und die Europäer mit der Reise gespalten und damit genau das getan, was China möchte.

Xi hat Scholz für das Hafen-Geschäft gedankt, indem er sagte: "Sie unterstützen Hamburg ja dabei, die Seidenstraßeninitiative gemeinsam mit uns umzusetzen." Hat Xi Scholz damit vorgeführt?

Röttgen: So würde ich das sehen. Das Seidenstraßenprojekt ist das Vorzeigeprojekt der außenpolitischen Einflussnahme Chinas. Wenn man als Kanzler für die Mitwirkung daran gelobt wird, hat man eindeutig etwas falsch gemacht.

Scholz hat einen Deal mit dem deutschen Pharmakonzern Biontech angekündigt. In einem ersten Schritt sollen Ausländer den Corona-Impfstoff bekommen. Aber ein zweiter Schritt könnte folgen und alle Chinesen würden geimpft. Was ist das: Ein Mega-Deal für ein deutsches Unternehmen oder eine Brücke für Staatschef XI, demnächst die unsinnige Null-Covid-Strategie zu beenden?

Röttgen: Das ist noch schwer einzuschätzen. Fest steht, dass Xi mit seiner Covid-Strategie gescheitert ist und dem Land schweren Schaden zugefügt hat. Wenn Deutschland China dabei hilft, diesen Kurs zu korrigieren, dann ist das richtig. Aber man sollte auch fragen, was es außer Geld politisch im Gegenzug gibt. Deutschland bietet Xi ja einen wirklichen Ausweg aus der Null-Covid-Strategie an. Das ist zu bedeutsam, um nur ein Geschäft zu sein.

China spricht nur von der Ukraine-Krise. Und nicht von Krieg oder von Russland als Aggressor. Beide Seiten müssten zu Friedensgesprächen bereit sein. Beide Seiten also, deutet sich immerhin an, dass China von Russland abrückt?

Röttgen: Eine kompromisslose Rückendeckung für Russland gab es nur ganz am Anfang. Da dachte China wohl noch, es würde ein kurzer und für Putin erfolgreicher Krieg werden. Nun haben wir es mit einer reservierten Rückendeckung zu tun. China sieht zunehmend die hohen Reputationskosten, die mit der Unterstützung Putins verbunden sind. Eine Eskalation, von einem Nukleareinsatz ganz zu Schweigen, ist gegen die Interessen Chinas. An globaler Instabilität hat das Land kein Interesse.

Im nächsten Jahr sollen eigentlich deutsch-chinesische Regierungskonsultationen stattfinden. Plädieren Sie dafür, sie durchzuführen?

Röttgen: Ja, denn ich bin natürlich dafür, dass wir China-Politik machen. Ich bin auch für Handel mit China, nur nicht in Form von Abhängigkeiten und auf Kosten unserer Souveränität. Diese Regierungskonsultationen sind wichtig, aber sie dürfen nicht wieder als deutscher Alleingang wahrgenommen werden. Die Regierung sollte sich darum überlegen, als Zeichen der Europäisierung den EU-Ratspräsidenten und die EU-Kommissionspräsidentin einzuladen.

Die Außenministerin hat Scholz vor dem Besuch gewarnt und wurde dafür von der SPD gerüffelt. Hält die SPD krampfhaft an dem alten System einer Maximierung von Handelsbeziehungen fest?

Röttgen: Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen der SPD und den Grünen in der Frage, wie China-Politik aussehen soll. Die SPD unterstützt die Industriepolitik des Kanzlers. Die Grünen sind dagegen, aber sie schlucken das. Es hilft nicht, wenn Frau Baerbock für die Politik zuständig ist, die man auf Papier schreibt und der Kanzler für die Politik, die dann tatsächlich gemacht wird.

China war der weiße Elefant beim Treffen der G7-Außenminister in Münster. Daneben ging es um den Iran. Bis auf Appelle kommt da von internationaler Seite recht wenig in Richtung Teheran. Wie kann man die Protestierenden unterstützen?

Röttgen: Wenig kommt von Deutschland und den Europäern. Kanada hat die Angehörigen der Revolutionsgarden mit Sanktionen belegt, die USA versuchen alles, um die Internet-Kommunikation der Demonstranten zu unterstützen. Doch Europa traut sich nur das absolute obligatorische Minimum an Verurteilung und Mini-Sanktionen zu. Das ist eine verfehlte Politik, die sich an einen Status quo klammert, der ohnehin gescheitert ist. Bei dem Nuklearabkommen spielt die iranische Seite schon seit langem nur noch auf Zeit. Wir müssen die Freiheitsbewegung mit all unseren Möglichkeiten unterstützen. Mit dem Anspruch von Frau Baerbock, feministische Außenpolitik zu betreiben, hat die Iran-Politik der Bundesregierung jedenfalls rein gar nichts zu tun.