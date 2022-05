Landtagswahl CDU gewinnt in Nordrhein-Westfalen klar Nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis erreichte die CDU 35,7 Prozent der Zweitstimmen. Auch die Grünen konnten punkten.

Mail an die Redaktion Hendrik Wüst kann weitermachen: Der bisherige NRW-Ministerpräsident (CDU) hat mit seiner Partei bei der Landtagswahl ein klares Ergebnis eingefahren. Foto: Oliver Berg/dpa

Düsseldorf.Die CDU hat die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen, auch die Grünen haben stark zugelegt. Nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis, das der Landeswahlleiter am frühen Montagmorgen veröffentlichte, wurde die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst mit 35,7 Prozent der Zweitstimmen stärkste Kraft. Die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty sackte auf 26,7 Prozent. Die Grünen verdreifachten ihr Ergebnis auf 18,2 Prozent. Der bisherige Koalitionspartner FDP hingegen stürzte auf 5,9 Prozent. Die AfD kann mit 5,4 Prozent knapp im Landtag verbleiben. Die Linke scheiterte erneut mit 2,1 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,5 Prozent.