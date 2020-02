Landtag CDU will Kandidat von SPD oder Grünen Die CDU hat nach dem Wahl-Eklat in Thüringen einen ungewöhnlichen Vorschlag gemacht. Fraktionschef Mohring will zurücktreten.

Mail an die Redaktion Die CDU will, dass Grüne oder SPD einen Ministerpräsidenten aufstellen. Foto: Adam BERRY / AFP

Berlin.Die CDU hat vorgeschlagen, Grüne oder SPD sollten in Thüringen einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten aufstellen. Der ehemalige Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) verfüge offensichtlich nicht über eine Mehrheit im Thüringer Landtag, sagte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitag nach einer Sitzung des Parteipräsidiums in Berlin.

Und es gab noch einen Paukenschlag in der Partei: Der Thüringer CDU-Fraktionschef Mike Mohring hat während der Krisensitzung in der Nacht zu Freitag in der Erfurter Fraktion seinen Rücktritt in Aussicht gestellt. Auch das bestätigte Kramp-Karrenbauer.

