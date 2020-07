Aussenansicht Chance für Wenn wir Urlaube wieder als etwas Besonderes verstehen und wertschätzen, kann der Tourismus wieder Glanz zurückbekommen

Regensburg.Wer von uns ist im vergangenem Jahr nicht verreist? Vermutlich eine Minderheit. Denn in den vergangenen Jahrzehnten hat sich in Europa, Nordamerika und zunehmend auch in Asien ein neues Selbstverständnis entwickelt, in dem Reisen zum Alltag und Urlaub zum Mindset des Konsums gehören. Oder besser: gehört haben. Denn die Coronakrise – und mit ihr die Ausgangsbeschränkungen, Grenzschließungen und Flugstornierungen – haben uns zum Innehalten gezwungen.

Urlaub keine Selbstverständlichkeit

Durch ein Virus, das sich in kürzester Zeit weltweit verbreitet hat, ist Urlaub in diesem Jahr plötzlich nicht mehr so selbstverständlich realisierbar wie bislang. Für die Reisebranche und die Millionen Jobs, die weltweit an ihr hängen, ist der aktuelle Zustand zunächst eine Katastrophe. Aber die Krise, so abgedroschen das Sprichwort klingt, birgt auch Chancen.

Denn die Folgen, die der extreme Anstieg im Tourismus der letzten Jahr hatte, sind an vielen Orten offenkundig – und äußerst dramatisch: kilometerweit verschmutzte Strände, von Touristenmassen überschwemmte ehemalige Sehnsuchtsorte oder verärgerte Einheimische sind nur einige von vielen Auswirkungen unserer exzessiven Reiselust. Schon lange haben sich Fachleute mit der Frage nach einem zukunftsfähigen, nachhaltigen Tourismus beschäftigt, sich bislang aber meist auf Nischenmärkte konzentriert.

Corona-Krise als Zäsur

Anstatt einen zukunftsfähigen Tourismus jedoch nur mit einem erhobenen Zeigefinger zu lenken, bietet die Corona-Krise als Zäsur eine vielleicht einzigartige Chance für den Tourismus: Nämlich das die Menschen von sich aus reflektieren, wie sie in der Zukunft reisen wollen.

Von der Tourismusbranche wird ein richtungsweisender Impuls kaum zu erwarten sein, vielleicht ist dies auch zu viel verlangt. Wenn wir alle aber Urlaube wieder als etwas Besonderes verstehen und wertschätzen, kann der Tourismus vielleicht wieder ein Stück seines Glanzes aus vergangenen Tagen zurückbekommen, sowohl für die Reisenden als auch für die Bereisten in aller Welt. Dass dies mit weniger Reisen und höheren Preisen einhergeht, ist dabei unvermeidbar.

