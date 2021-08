Gesundheit Chance für Lockerungen bei Diskotheken Trotz steigender Corona-Fallzahlen hält Ministerpräsident Markus Söder ab Herbst Lockerungen bei Diskotheken für machbar.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, spricht. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Licht am Ende des Tunnels für Bayerns Diskotheken? Ministerpräsident markus Söder hält das ab Herbst für machbar. Man könne den jungen Leuten sagen, dass es ab Oktober eine Chance gebe, „dass sich was tut“, sagte der CSU-Chef am Dienstag dem Fernsehsender münchen.tv. Derzeit zeige sich aber auch, dass überall dort, wo es Öffnungen bei Diskotheken gebe, die Infektionszahlen hochschnellten.

Daher wolle er zunächst die Rückreisewelle nach den Sommerferien im September abwarten, sagte Söder. Danach werde es dann aber „zeitnah“ ein Angebot geben, wobei noch nicht klar sei, unter welchen Auflagen Lockerungen möglich seien. Denkbar seien etwa strengere Testauflagen oder die Beschränkung auf Geimpfte und Genesene. (dpa)