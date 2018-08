USA Charlottesville: Das Heilen muss warten Vor einem Jahr eskalierte die Lage in der Stadt. Die Probleme dort stehen für die Widersprüche im Amerika Donald Trumps.

Von Thomas Spang

Mail an die Redaktion Hier starb die 32-jährige Heather Heyer. Charlottesville ringt am Jahrestag des Aufmarschs von Rechts-Extremisten mit seiner Identität. Foto: SOMODEVILLA

Charlottesville.Auf dem Bürgersteig liegen Blumen, daneben ein Eimer mit Kreide-Stiften. „Gestorben, aber nicht vergessen“, haben Passanten auf die rote Backsteinwand dahinter geschrieben. Umrankt von einem Lorbeerkranz für die 32-jährige Heather Heyer, die an dieser Stelle vor einem Jahr starb, als ein Rechtsextremist in eine Menge von Demonstranten fuhr.

Heather hatte gegen den Fackelmarsch weißer Nationalisten und Neo-Nazis protestiert, die dem rechten Sammlungs-Aufruf „Unite the Right“ gefolgt waren. Der Tod der jungen Frau, die 30 Verletzten und die beiden Polizisten, die beim Absturz ihres Helikopters ums Leben kamen, stehen seitdem als Symbol für die Eskalation rechter Gewalt in den USA.

Die Straße am Tatort im Herzen von Charlottesville heißt zum Gedenken der Opfer nicht mehr „Fourth Street“ sondern „Heather Heyer Way“. Eine der wenigen sichtbaren Veränderungen in dieser Hochburg des liberalen Amerika. Heimat des dritten Präsidenten der USA, Thomas Jefferson, der hier ganz im Geiste der Aufklärung die Universität von Virginia gründete.

Zwei Häuserblöcke weiter schieben sich wieder Touristenmassen durch die rot gepflasterte Fußgängerzone mit ihren einladenden Straßen-Cafes, Restaurants, Galerien, Boutiquen und Antiquitäten-Läden. Die Postkartenidylle aus historischen Backsteinbauten am Fuße der Appalachen kehrte in den vergangenen Monaten zu einer trügerischen Normalität zurück.

Doch unter der Oberfläche brodelt es. Die rund 48 000 Einwohner ringen mehr denn je mit ihrer Identität. Auf der einen Seite findet sich die Sehnsucht derjenigen, die zu den Tagen zurückkehren wollen, in denen Charlottesville regelmäßig die Bestenliste der „lebenswertesten Städte der USA“ anführte. Dem steht das Drängen der anderen Bürger gegenüber, endlich ungeschminkt in den Spiegel zu schauen.

Zu Letzteren gehört Nikuyah Walker (38), die in dem Armenviertel von Friendship Court aufwuchs. Mit dem Versprechen „der Illusion die Maske abzureißen“, führte sie als unabhängige Bürgermeister-Kandidatin eine Revolte gegen das örtliche Establishment der Demokraten an – und gewann.

Ausdrücklich widerspricht sie der Sicht, die Stadt sei ohne eigenes Zutun zum Spielball äußerer Kräfte geworden. Tatsächlich stammt nicht nur Heather Heyer von hier, sondern auch der etwa gleichaltrige Jason Kessler. Der Aktivist der „Alternativen Rechten“ hatte den Aufmarsch organisiert und wollte zum Jahrestag wieder mobilisieren. Ohne Erfolg klagte er gegen die Stadt, die seinen Antrag auf Genehmigung einer neuerlichen Kundgebung abgelehnt hatte.

Streit um Reiterstatue



Kessler benutzte den lokalen Streit um die geplante Entfernung einer Reiterstatue des Befehlshabers der Südstaaten-Truppen im amerikanischen Bürgerkrieg, Robert E. Lee, als Anlass, die Rechten zusammenzutrommeln.

Der Politologe George Hawley von der Alabama State Universität in Tuscaloosa, ein ausgewiesener Kenner der Alt-Right-Szene, meint, dies habe eine sehr opportunistische Strategie offenbart. „Die Alternative Rechte hat sich früher nie sonderlich für dieses Thema interessiert.“ Sie hätten den unterschwellig vorhandenen Rassismus als Gelegenheit begriffen, sich als Bewegung beliebt zu machen.

Der Streit um den Platz von Denkmälern für die Verteidiger der Sklaverei – oder „Rechte der Bundesstaaten“, wie es im Süden euphemistisch heißt – ist ein unverdächtiger Anknüpfungspunkt, weil auch viele Republikaner diesen für sich auszubeuten versuchen. Allen voran US-Präsident Donald Trump, der den Aufmarsch der Rechtsextremisten in Charlottesville herunterzuspielen versuchte. „Nicht alle diese Menschen waren Neonazis, glauben Sie mir“, reagierte der Präsident auf den Ausbruch an Gewalt. In Trumps Lesart fanden sich unter rechten Fackelträgern „ein paar feine Leute“. Für die Eskalation seien „beide Seiten“ verantwortlich.

Tiefpunkt seiner Präsidentschaft



Die Gleichsetzung gilt unter vielen Analysten als der bisherige Tiefpunkt seiner Präsidentschaft, aber bei weitem nicht als Endpunkt. In einer aktuellen Umfrage für den Insider-Dienst AXIOS sagen zwei von drei Republikaner, sie teilten die Sicht Trumps.

Wie fließend die Grenzen innerhalb der amerikanischen Rechten geworden sind, zeigt die Nominierung Corey Stewarts, der im November mit dem Segen des Präsidenten bei den Wahlen zum US-Senat in Virginia antreten wird. Stewart gehörte einmal zu den lautstarken Unterstützern des Alt-Right-Aktivisten Kessler.

Sichtbares Zeichen für die Kräfte der Beharrung ist der Market Street Park von Charlottesville, in dem der Südstaaten-General Lee noch immer hoch zu Ross sitzt. Gerichte blockieren weiterhin seine Demontage. Und der schwarze Sichtschutz, mit dem die Stadt den Rassisten eine Zeit lang verhüllte, musste auch wieder entfernt werden. Für die Verbündeten von Bürgermeisterin Walker ist das ein Grund mehr, warum nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden kann. „Die Zeit des Heilens ist für uns noch nicht gekommen“, sagt Stadtrat Wes Bellamy. Es geht um die Aufarbeitung eines Erbes, das bis in die Tage der Lynch-Morde zurückreicht.„Wir bewegen uns heute sehr nahe an der Mentalität von damals.“ Am Todestag ihrer Tochter plant Susan Bro, die Mutter von Heather Heyer, an den Tatort zurückzukehren. Kürzlich schrieb dort jemand mit der ausliegenden Kreide auf den Backstein: „Charlottesville, Du wirst mehr geliebt und bewundert als Du weißt.“ Ein denkwürdiger Satz, der so ambivalent bleibt, wie die Stimmung ein Jahr nach der blutigen Sommernacht, in der Heather starb.

