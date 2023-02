Krieg gegen die Ukraine China ruft zu Waffenstillstand in Ukraine auf Der angekündigte und gespannt erwartete Friedensplan von China ist da: Das Land spricht sich für einen Waffenstillstand aus.

Mail an die Redaktion China hat seinen Friedensplan für die Ukraine vorgestellt. Foto: Oliver Berg/picture alliance / Oliver Berg/dpa

Peking.China hat zu einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg aufgerufen.

In einem mit Spannung erwarteten 12-Punkte-Papier, das am Freitag vom Außenministerium in Peking veröffentlicht wurde, wird auch eine sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gefordert.