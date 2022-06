Bundesparteitag Chrupalla als AfD-Chef wiedergewählt, Weidel Co-Vorsitzende

Merken

Mail an die Redaktion Tino Chrupalla ist der neue AfD-Chef, Alice Weidel möglicherweise seine Stellvertreterin. Foto: dpa

Tino Chrupalla bleibt Parteichef der AfD. Beim Bundesparteitag der AfD in Riesa bekam der 47-Jährige am Samstag die Mehrheit der abgegebenen Stimmen (53,45 Prozent). Alice Weidel rückt zur Co-Vorsitzenden der AfD auf.

Beim Bundesparteitag wählten die Delegierten sie am Samstag zur zweiten, gleichberechtigten Bundessprecherin (67,3 Prozent) neben Tino Chrupalla. Weidel führt mit Chrupalla bereits die Bundestagsfraktion und war bisher stellvertretende Parteichefin.







Dass die Partei von einer Doppelspitze geführt werden soll, entschieden die Delegierten am Samstag mit deutlicher Mehrheit. Der Parteitag hatte am Freitag die Satzung der AfD dahingehend geändert, dass in Zukunft entweder eine Doppelspitze oder eine Einzelspitze möglich ist. Bislang sah das Regelwerk der Partei zwei oder drei Vorsitzende vor.

Weidel setzte sich durch

Als Co-Vorsitzende wurde Alice Weidel vom Bundesparteitag bestätigt. Sie setzte sich mit 67,3 Prozent gegen AfD-Europaabgeordnete Nicolaus Fest durch.

Chrupalla für freiheitlich-sozialen Kurs

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla will seine Partei in den kommenden zwei Jahren auf einen „freiheitlich-sozialen“ Kurs führen. In seiner Rede zur Eröffnung des 13. AfD-Bundesparteitages sagte Chrupalla im sächsischen Riesa, er sehe zwischen „freiheitlich“ und „sozial“ keinen Widerspruch.

− dpa