Interview „CO2-Preis muss deutlich steigen“ Wie lassen sich die Klimaziele der Ampel-Koalition finanzieren? Eine Wirtschaftswissenschaftlerin hat dazu Vorschläge.

Merken

Mail an die Redaktion 50 Euro pro Tonne CO2 wären laut Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm zum Start im Jahr 2023 „durchaus verkraftbar“. Foto: Oliver Berg/picture alliance/dpa

Berlin.Ein zentrales Thema bei den Koalitionsverhandlungen ist, wie die neue Regierung die enormen Kosten zum Erreichen der Klimaziele stemmen soll. Mehrere Studien gehen von einem Bedarf von rund 50 Milliarden Euro pro Jahr aus. Was schlagen Sie vor?

# Wohin soll es mit dem CO2-Preis gehen?

# In den Bereichen Verkehr und Wärme sollten die staatlich festgelegten Preise für Emissionen – derzeit sind es 25 Euro pro Tonne CO2 – so schnell wie möglich in einen echten Handel von Zertifikaten überführt werden, möglichst schon ab 2023. Der Handel könnte in einem Preiskorridor stattfinden, damit CO2-Zertifikate nicht zu teuer, aber auch nicht zu billig werden.

# Mit welchem Mindestpreis wollen Sie 2023 starten?

# 50 Euro pro Tonne zum Start im Jahr 2023 sind durchaus verkraftbar.

# Das würde Diesel und Benzin – grob geschätzt – noch einmal um etwa acht Cent pro Liter teurer machen. Können Sie sich die Aufregung vorstellen, die dadurch ausgelöst wird?

# Ja. Aber man muss im Gegenzug glaubwürdig entlasten und das vor allem auch klar kommunizieren. Die Streichung der EEG-Umlage und die Senkung der Stromsteuer entlastet beispielsweise eine vierköpfige Familie um 300 bis 400 Euro pro Jahr. Die CO2-Bepreisung belastet übrigens Wohlhabende deutlich stärker. Bei Familien im unteren Einkommenssegment wäre die Belastung durch die CO2-Bepreisung aufgrund ihres im Vergleich niedrigen CO2-Fußabdrucks geringer.

# Welche Subventionen empfehlen Sie zu streichen?

# Da lässt sich einiges benennen: Zuerst das Dienstwagenprivileg. Die Pendlerpauschale könnte man reformieren. Warum sollte jeder, unabhängig von seinem Einkommen in den Genuss der Pendlerpauschale kommen? Prämien für E-Autos braucht es ebenfalls nicht, der Hochlauf der E-Mobilität ließe sich durch andere Maßnahmen besser beschleunigen, zum Beispiel durch den Ausbau von Infrastruktur. All die genannten Maßnahmen verteilen übrigens von unten nach oben um – das gefährdet nicht zuletzt die Akzeptanz der Klimapolitik. (rnd)