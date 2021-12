Pandemie Corona-Gipfel verbietet Böllerverkauf Beschlüsse der Bund-Länder-Runde stehen fest: 2G im Handel, Impfung verliert nach neun Monaten die Gültigkeit. Der Überblick.

Mail an die Redaktion Der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester wird in diesem Jahr erneut verboten. Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Berlin.Die geschäftsführende Bundeskanzlerin hat die neuen Beschlüsse aus der Bund-Länder-Runde bekannt gegeben. In Geschäften sowie bei Kultur- und Freizeitveranstaltungen bekommen demnach künftig nur noch gegen das Coronavirus Geimpfte oder von einer Infektion Genesene Zugang.

Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. Die in einigen Ländern schon geltende 2G-Regel soll nach einem Beschluss von Bund und Ländern vom Donnerstag bundesweit ausgeweitet werden und unabhängig von der jeweiligen Inzidenz gelten.

Die Teilnehmerzahl für überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen wird außerdem deutlich eingeschränkt. Künftig dürfen maximal 30 bis 50 Prozent der Platzkapazität genutzt werden. In Innenräumen dürfen es aber höchstens 5000 Besucher und im Freien höchstens 15 000 sein, wie Bund und Länder am Donnerstag beschlossen haben.

Verkauf von Böllern verboten

Wie auch schon im vergangenen Jahr soll der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester verboten werden. An publikumsträchtigen Plätzen soll es zusätzlich ein Feuerwerksverbot geben. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Hendrik Wüst (CDU) sagte am Donnerstag, Bund und Länder hätten eine entsprechende Regelung wie im vergangenen Jahr beschlossen.

Anders als in Bayern dürfen Clubs und Diskotheken unter bestimmten Bedingungen geöffnet bleiben. Nur wenn die Corona-Infektionszahlen in die Höhe schießen, müssen sie schließen. Dies ist ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 350 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner der Fall, wie die Bundeskanzlerin mitteilte.

Auf nicht gegen das Coronavirus Geimpfte kommen in ganz Deutschland strenge Kontaktbeschränkungen zu. Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum, an denen nicht geimpfte und nicht genesene Personen teilnehmen, seien auf den eigenen Haushalt sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts zu beschränken, heißt es in dem Bund-Länder-Beschluss vom Donnerstag. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres seien ausgenommen.

Generelle Maskenpflicht in Schulen

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie soll in den Schulen außerdem eine generelle Maskenpflicht für alle Klassenstufen gelten, auch dort, wo das bisher nicht der Fall ist.

Gegen das Coronavirus impfen dürfen nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Runde am Donnerstag künftig auch Zahnärzte, Apotheker und Pflegefachkräfte. Der Bund kündigte an, den Kreis der dazu berechtigten Personen deutlich auszuweiten.

Merkel: Lage ist sehr ernst

Merkel hat die Lage in der Corona-Pandemie in Deutschland als sehr ernst bezeichnet. Die vierte Welle müsse gebrochen werden, sagte Merkel nach den Beratungen von Bund und Ländern. Sie betonte die Bedeutung von Booster-Impfungen.

Der Impfstatus werde bei einer doppelten Impfung nicht dauerhaft anerkannt werden können, sagte Merkel. Es werde auch auf EU-Ebene diskutiert, dass nach neun Monaten die zweite Impfung ihre Gültigkeit verliere, daher sei das Boostern ganz wichtig. Der Übergang werde aber so sein, dass jeder eine Chance habe, seinen Impfstatus zu erneuern.

Merkel sagte mit Blick auf die aktuelle Lage, die Belastung in Krankenhäusern gerate teilweise an Grenzen. Patienten müssten verlegt werden. Es sei ein „Akt der nationalen Solidarität“ nötig. (dpa)