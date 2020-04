Aussenansicht Corona-Hilfe für Behinderte Reichen Klinikkapazitäten nicht, müssen Ärzte entscheiden, wer behandelt wird. Menschen mit Handicap hätten schlechte Karten.

Von Sebastian Müller

Regensburg.Für Menschen mit Behinderung bedeutet Corona nicht nur eine gesundheitliche Gefährdung. Auch die Behinderung kann zum Problem werden.

Als Mensch mit Behinderung beunruhigen mich die Empfehlungen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi). Wenn in Deutschland während der Corona-Pandemie die Klinikkapazitäten nicht ausreichen, stehen Ärzte vor Entscheidungen, die vermutlich niemand treffen möchte. Menschen mit Behinderung hätten schlechte Karten. Es werden neuromuskuläre Erkrankungen und Gebrechen im Allgemeinen als Gründe angeführt, um eine intensivmedizinische Behandlung abzulehnen. Dies führt bei Menschen mit Behinderung zu Angst und Panik. Viele wollen daher nicht ins Krankenhaus.

Triage wird in Deutschland immer unwahrscheinlicher

Als Mitarbeiter der Katholischen Jugendfürsorge Regensburg appelliere ich: Eine Behinderung darf nicht zu einer Benachteiligung in der medizinischen Versorgung führen. Menschen mit Behinderung sind Menschen wie du und ich. Sie leisten wertvolle Arbeit für die Gesellschaft auf dem ersten Arbeitsmarkt und in Werkstätten. Viele, mich eingeschlossen, nehmen ihre Beeinträchtigung nicht wahr, sie leben ihr Leben. Die Behinderung spielt keine Rolle. Die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung darf und kann nicht pauschal geringer bewertet werden. Trotz Einschränkungen haben Menschen mit Behinderung oft ein starkes Immunsystem. Gott sei Dank wird die sog. Triage in Deutschland immer unwahrscheinlicher.

Die Empfehlungen der Divi sind eine Zumutung für das Klinikpersonal. Stellen Sie sich vor, Sie müssen einem Menschen mit Behinderung erklären, dass für ihn kein Beatmungsgerät verfügbar ist und er deshalb wahrscheinlich an Corona stirbt. Der Grund ist die Behinderung, die für ihn selbst keine Rolle spielt. Für einen Arzt wäre diese Entscheidung sehr belastend. Ich fordere die Divi auf, ihre Empfehlungen zu überarbeiten und mit Betroffenen abzustimmen.

Abschließend wünsche ich mir, dass möglichst wenige Menschen an Corona sterben und dass wir uns in der Bekämpfung an die Werte unseres Grundgesetzes halten. Den Ärzten und Pflegekräften spreche ich meinen Respekt und meine tiefe Anerkennung für das bisher Geleistete aus.

Der Autor ist Leiter des Büros für Leichte Sprache der Katholischen Jugendfürsorge in Regensburg.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.