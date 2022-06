Vorstellung Corona im Herbst: Diese sieben Maßnahmen plant Lauterbach

Mit sieben Maßnahmen will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Corona im Herbst entgegentreten. Dazu gehören eine Impfkampagne und Maßnahmen in Pflegeheimen sowie zur elektronischen Datenerfassung der Krankenhauskapazitäten.

Die Bundesregierung bereitet demnach eine Impfkampagne für den Herbst vor. Und zwar mit vielen verschiedenen Impfstoffen. „Wir können im Herbst jedem eine Impfempfehlung mit dem besten Impfstoff anbieten“, so Lauterbach.







Lauterbach will zudem die Bürgertests wieder ausbauen und für alle zugänglich machen. Diese würden eigentlich am 30. Juni auslaufen, sollen nun aber verlängert werden.

Des Weiteren will Lauterbach die Medikamentenversorgung verbessern und den Schutz der vulnerablen Gruppen wieder erhöhen. Er appellierte deshalb an alle Bürger, zumindest in den Innenräumen nicht auf das Tragen einer Maske zu verzichten.

Genauere Datenerfassung

Bis zum September soll die elektronische Datenerfassung optimiert werden. So will man Tages aktuell informieren können, wie viele Betten zur Betreuung von Covid-Erkrankten zur Verfügung stehen.

Schüler sollen entlastet werden. Es soll keinesfalls zu einem weiteren Schul-Lockdown kommen, die Kinder und Jugendliche erneut trifft. Auch Kitaschließungen sollen um jeden Preis vermieden werden. Der letzte Punkt beinhaltet die Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes. Es soll mehr Werkzeuge geben, um die Pandemie unter Kontrolle zu halten.

Lauterbach kündigte an, dass er mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) noch vor der Sommerpause Eckpunkte für künftige Regelungen im Infektionsschutzgesetz anstrebt. Sie könnten dann nach dem Sommer beschlossen werden. Die jetzigen Vorgaben laufen zum 23. September aus. Nähere Angaben zu Instrumenten machte Lauterbach vorerst nicht. Es sollten „Winterreifen“ vorbereitet werden. Und es sei klar, dass mehr gebraucht werde, als jetzt an „Sommerreifen“ aufgezogen sei.

− lai/dpa