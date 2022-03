RKI-Zahlen Corona-Inzidenz steigt weiter

dpa

Mail an die Redaktion Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild

München.Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist weiter gestiegen. Am Freitag gab das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert mit 1788,6 an. Vor einer Woche hatte er bei 1581 gelegen. Die Inzidenz steigt seit Montag an und nähert sich wieder dem bisherigen Allzeitrekord im Freistaat, der am 9. Februar mit 1840,4 erreicht worden war.

Bayern ist laut RKI derzeit das Bundesland mit der dritthöchsten Inzidenz hinter Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Bundesweit wurde sie am Freitag mit 1439,0 angegeben.

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 49.469 neue Infektionen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona stieg um 77 auf insgesamt 21.835. Die höchste Inzidenz auf Landkreisebene wiesen in Bayern die Landkreise Regen (2985,3) und Haßberge (2828,8) auf.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.