Pandemie Corona: Söder warnt vor Verharmlosung „Viele haben den Ernst der Lage immer noch nicht verstanden“, sagte Söder am Freitag in einer Regierungserklärung im Landtag.

Mail an die Redaktion Markus Söder gab am Freitag im Landtag eine Regierungserklärung ab. Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

München.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eindringlich vor einer Verharmlosung des Coronavirus gewarnt. „Viele haben den Ernst der Lage immer noch nicht verstanden“, sagte Söder am Freitag in einer Regierungserklärung im Landtag in München. Das Virus bleibe aber „potenziell tödlich und hochgefährlich“.

Und jeder Todesfall sei nicht nur eine statistische Größe, sondern bedeute ein Schicksal für eine Familie. „Jeder einzelne hätte sich auch auf Weihnachten gefreut.“ Doch die Zahl der Todesfälle nehme dramatisch zu, warnte der Ministerpräsident. Am Ende des Jahres werde es heuer sechs Mal so viele Tote durch Corona geben wie im Straßenverkehr.

Söder verteidigt Verlängerung des Teil-Lockdowns

Außerdem hat Söder die Verlängerung des Teil-Lockdowns wegen der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen verteidigt.In den vergangenen Wochen hätten die Maßnahmen zwar bereits zu einem Zwischenerfolg geführt und man habe den Zusammenbruch des Gesundheitssystems verhindern können, sagte Söder am Freitag bei seiner Regierungserklärung im Landtag in München. „Aber, auch das ist die Wahrheit, es reicht leider nicht.“

Bei den Infektionszahlen bleibe es noch immer bei einer „Seitwärtsbewegung“: „Es geht einfach nicht runter“, mahnte Söder. Entwarnung könne er nicht geben. Die umfangreichen Einschränkungen seien zwar schwerwiegend, aber unerlässlich, betonte der Ministerpräsident. „Ein Aufgeben der Maßnahmen führt sehr schnell wieder zu unkontrollierbarem Wachstum.“

Bayerns Ministerpräsident hat die Kommunen im Freistaat zudem dazu aufgerufen, einen Corona-Bonus für Erzieherinnen und Erzieher zu prüfen - und Geld dafür zugesagt. Ihm nötige die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher in der aktuellen Krise größten Respekt ab, sagte Söder am Freitag in einer Regierungserklärung im Landtag.

Erzieher hätten Anerkennung verdient

Deshalb bitte er die Kommunen, eine Bonuszahlung zu prüfen. „Ich sage heute zu, der Freistaat wäre bereit, sich an einer solchen Anerkennung zu beteiligen.“ Erzieher hätten neben lobenden Worten auch eine solche Anerkennung verdient. Für Schulleitungen und ausgewählte Lehrkräfte hat die Staatsregierung zuletzt bereits einen Corona-Bonus in Höhe von 500 Euro beschlossen. Für die Beschäftigten in Kitas sind dagegen die Kommunen zuständig.

Söder: „Querdenker“ ein „toxisches Gebräu“

Darüber hinaus hat Söder in seiner Regierungserklärung die „Querdenker“-Bewegung als gefährliche Entwicklung bezeichnet. „Ich empfinde es ganz persönlich als ein toxisches Gebräu aus Fake News, Angst, Hass und Intoleranz“, sagte Söder am Freitag bei seiner Regierungserklärung im Landtag in München. „Nachdenken? Ja, immer. Querdenken? Nein.“

Aktionen wie die einer jungen Frau, die sich am vergangenen Wochenende auf einer „Querdenken“-Demonstration als neue „Sophie Scholl“ dargestellt hatte, empfinde er als empörend, peinlich und höchst unangemessen. Auf die Gruppe und deren Bezug zur AfD solle der Verfassungsschutz achten, betonte Söder erneut. (dpa)