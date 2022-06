Sprunghafter Anstieg Corona-Zahlen steigen: Lauterbach rät zum Maskentragen

Foto: Sina Schuldt/dpa

Angesichts des sprunghaften Anstiegs der Corona-Fälle hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zum freiwilligen Tragen von Masken in Innenräumen aufgefordert.

„Eine Sommerwelle war zu erwarten“, schrieb Lauterbach am Dienstag auf Twitter. Das Maskentragen in Innenräumen und eine vierte Impfung seien „die besten Gegenmittel“. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner steigt seit Tagen an. Von Montag auf Dienstag sprang sie von 331,8 auf 447,3. Gezählt wurden dabei 105.840 neue Corona-Fälle. 107 Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus.







RKI: Starkes Wachstum von BA.4 und BA.5

Nach dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts vom vergangenen Donnerstag verzeichneten zuletzt vor allem die Omikron-Untervarianten BA.4 und BA.5 ein starkes Wachstum. In beiden Fällen verdoppelte sich der Anteil: Bei BA.4 auf 2,1 Prozent und bei BA.5 auf zehn Prozent.

„Die vierte Impfung schützt vor schwerer Krankheit und senkt für ein paar Monate, wenn auch unvollständig, Ansteckungsrisiko“, schrieb Lauterbach auf Twitter. „Das hilft jetzt sehr vielen.“ In Deutschland erhielten laut Bundesgesundheitsministerium bisher 5,2 Millionen Menschen eine zweite Auffrischungsimpfung. Dies sind 6,3 Prozent der Bevölkerung.

