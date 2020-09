Seenotrettung Crew der Alan Kurdi rettet 133 Menschen Innerhalb von zwölf Stunden rettete die Crew mehr als 100 Menschen. Die Seenotretter fürchten eine Blockade.

Regensburg.Innerhalb von zwölf Stunden rettete die Crew von Kapitän Joachim Ebeling am Samstag 133 Menschen aus drei verschiedenen Booten. Zunächst 90 Menschen aus einem Schlauchboot und 24 Menschen aus einem kleinen Holzboot zur Mittagsstunde. Das teilte die Organisation Sea-Eye am Sonntag mit „Auf beiden Booten gab es kein Satellitentelefon, so dass die Menschen niemals Hilfe hätten rufen können. Sie wären nirgends angekommen“, sagt Kai Echelmeyer, Menschenrechtsbeobachter an Bord der Alan Kurdi. Die Wache des Schiffes entdeckte beide Schiffe mit dem Fernglas. „Bei der Größe des Suchgebietes ist das reines Glück. Wir fragen uns, wieviele Boote wohl ungehört und ungesehen verschwinden“, sagt Echelmeyer weiter.

Nach Einbruch der Nacht fand die Crew ein weiteres Holzboot mit 19 Menschen, deren Notruf von AlarmPhone an die Behörden und die Alan Kurdi weitergeleitet worden war. 18 Personen sind libysche Staatsbürger und -bürgerinnen. Auf die schriftlichen Anfragen des Kapitäns des Sea-Eye-Schiffes reagierten weder die zuständigen libyschen Behörden noch die Rettungsleitstellen in Rom, Valletta oder Bremen.

62 Personen sind minderjährig

62 Personen der geretteten Menschen gaben an, minderjährig zu sein. Es sind mehrere Familien und eine schwangere Frau an Bord. Das jüngste Kind ist noch ein Baby und laut der libyschen Mutter erst fünf Monate alt. „Die Familien und die Kinder sind besonders schutzbedürftig. Die Alan Kurdi erreichte inzwischen Lampedusa. Dort haben wir Italien um einen sicheren Hafen gebeten und baten darum, wenigstens die Familien und die Minderjährigen unverzüglich zu evakuieren“, sagt Gorden Isler, Vorsitzender von Sea-Eye. Die Organisation befürchtet eine weitere Blockade.

Die geretteten Menschen an Bord der Alan Kurdi stammen laut der Mitteilung aus 15 verschiedenen Nationen. Sie flohen beispielsweise aus dem Sudan, Nigeria und Mali, aber auch aus Ägypten, Bangladesch, dem Jemen und aus Libyen.