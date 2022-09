Droge oder Fleischaufstrich „Crystal Mett“: Lauterbach witzelt über Söder-Versprecher Als CSU-Chef Markus Söder sich an einer englischen Aussprache versucht, wird „Crystal Meth“ zu „Crystal Mett“. Das Internet spottet - ganz vorne mit dabei: Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

dpa

Mail an die Redaktion Karl Lauterbach (SPD) hat online über einen Versprecher von Markus Söder gewitzelt. Foto: Sebastian Kahnert/Sebastian Kahnert/dpa

Berlin.Mit einem Versprecher zum Thema Drogen hat CSU-Chef Markus Söder den Spott von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf sich gezogen. Söder hatte beim CDU-Parteitag in Hannover am Samstag die von der Ampel-Koalition geplante Legalisierung von Cannabis kritisiert und wollte hervorheben, dass anschließend womöglich auch härtere Drogen wie Crystal Meth freigegeben werden könnten. Allerdings sprach er das englische „th“ nicht korrekt aus , was Lauterbach und so manche Nutzer von sozialen Medien an den in einigen Regionen beliebten gehackten Fleischaufstrich erinnerte.

„Trotz dieser vernichtenden Kritik von @Markus_Soeder, die Legalisierung von Cannabis fördere den Chrystal-Mett Konsum, zögern wir nicht“, schrieb Lauterbach auf Twitter zur Entschlossenheit der Bundesregierung.

Trotz dieser vernichtenden Kritik von ⁦@Markus_Soeder⁩, die Legalisierung von Cannabis fördere den Chrystal-Mett Konsum, zögern wir nicht. Zumindest Vegetarier bleiben ungefährdet https://t.co/OMNvQmozKp — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) September 10, 2022

„Zumindest Vegetarier bleiben ungefährdet.“ Dabei unterlief Lauterbach selbst ein Rechtschreibfehler: Die synthetische Droge schreibt sich auf Englisch „Crystal“ und nicht „Chrystal“.