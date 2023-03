Nach Angriff auf Söder CSU-General kontert: „Ricarda Lang lügt, dass sich die Balken biegen“ von Thomas Vitzthum

Mail an die Redaktion CSU-Generalsekretär Martin Huber reagiert verschnupft auf die Söder-Kritik von Grünen Chefin Lang. Foto: dpa

Die CSU hat harsch auf Vorwürfe von Grünen-Chefin Ricarda Lang gegen Bayerns Ministerpräsidenten und Parteichef Markus Söder reagiert: „Ricarda Lang lügt, dass sich die Balken biegen.“ Lang hatte Söders Agieren als „Standortrisiko für Bayern“ bezeichnet.

„Bayern ist schon jetzt führend bei den erneuerbaren Energien. Und wir legen weiter zu wie kein anderes Land. Die neuesten Zahlen zeigen: In Bayern sind in diesem Jahr mit riesigem Abstand am meisten Erneuerbare ans Netz gegangen. Wir liegen beim Ausbau meilenweit vor NRW oder Baden-Württemberg. Dass Ricarda Lang diese Fakten leugnet, ist eine böswillige Verdrehung der Realität“, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.







Huber warf den Grünen vor, sich an der Zukunft zu versündigen: „Die Grünen baggern lieber nach Kohle statt die Kernkraft für ein paar Monate zu verlängern. Für ihre Anti-Kernkraft-Ideologie kloppen sie den Klimaschutz in die Tonne. Die Grünen versündigen sich an künftigen Generationen. Das versuchen sie mit völlig realitätsfremden und unbezahlbaren Forderungen wie dem zu kaschieren. Mit einer solchen Brechstangen-Politik gefährden die Grünen unseren Wohlstand und riskieren die soziale Spaltung unseres Landes.“