Parteien CSU muss um Alleinregierung bangen Fünf Monate vor der bayerischen Landtagswahl ist die Partei einer Umfrage zufolge immer noch weit vom Traumziel entfernt.

Mail an die Redaktion Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender und Bundesminister und Markus Blume, CSU-Generalsekretär, bei der zur Klausurtagung des CSU-Vorstands. Foto: Andreas Gebert

Augsburg.Nach der repräsentativen Umfrage des Meinungforschungsinstituts Civey für die „Augsburger Allgemeine“ (Montag) käme die CSU derzeit auf 42,1 Prozent der Wählerstimmen. Die Sozialdemokraten lägen bei 13,7 Prozent, die Grünen bei 13,5 und die AfD bei 12 Prozent. Die FDP könnte mit 5,1 Prozent knapp wieder in den Landtag einziehen, die Freien Wähler mit 6,6 Prozent.

Im Vormonat, wenige Wochen nach dem Amtsantritt von Ministerpräsident Markus Söder, hatte die CSU in der Civey-Umfrage noch 44,5 Prozent erreicht.

Bei einer Umfrage von Infratest dimap für den „BayernTrend“ des Bayerischen Rundfunks kam sie Ende April auf 41 Prozent. Für eine Fortsetzung der Alleinregierung würde das nicht reichen.

Grüne liebäugeln mit der CSU

Grünen-Chefin Annalena Baerbock schließt nicht aus, dass ihre Parteifreunde in Bayern nach der Landtagswahl im Oktober Sondierungsgespräche mit der CSU aufnehmen. „Für uns gilt in Bayern das Gleiche wie nach der Bundestagswahl im Herbst: Wir kämpfen für einen Politikwechsel“, sagte Baerbock der „Welt am Sonntag“. „Bei einem entsprechenden Wahlergebnis setzen wir uns an den Verhandlungstisch. Und wenn wir die Politik nicht relevant verändern können, dann sind die Gespräche schnell vorbei.“

Die SPD rangiert in Umfragen zur Landtagswahl derzeit bei unter 15 Prozent. Auch in der Oberpfalz droht der Verlust von Mandaten. Im Tief schöpfen die Genossen aus der Gewissheit Kraft, dass CSU-Spitzenkandidat Markus Söder viele Angriffsflächen bietet. Der neue Ministerpräsident habe einen „historischen Fehlstart“ hingelegt, sagte SPD-Generalsekretär und Wahlkampfmanager Uli Grötsch am Samstag bei einer Pressekonferenz der Oberpfälzer Parteifreunde.

