Mediengruppe Bayern exklusiv CSU-Politiker Pilsinger fordert Verkaufsstopp für Schnaps nach 23 Uhr von Thomas Vitzthum

Der CSU-Gesundheitspolitiker und Arzt Stephan Pilsinger sieht in den Plänen der Ampel-Koalition zur Cannabis-Legalisierung starke Parallelen zum Scheitern der Pkw-Maut für Ausländer, wie sie die CSU plante. Außerdem fordert er: „Es sollte ein Verkaufsverbot für hochprozentige Alkoholprodukte, also Schnaps, ab 23 Uhr an allen Tagen in allen Läden geben.“

#### #########, ### ##### #### ######## ############. ### ##### ### ####### ## ##### ############# ############# ## ####### #######. ############ ####, ## ## ########?

####### #########: ### ######### #### ######## ## ############# ## ########## ## ############ ##### ####### – ### #### ####### ##### ############# ############# ### ###### ###################. ### #### ########. ########### ##### ##### ## ###### ##### #########, #### ## ### ############ #### ########, ## ######## ######## ####, ### ### ##### ##### #####.

#######?

#########: ## ###### ####### ############ #### ##### ######## ###########, ## ### ### ################# ############### ##### #### ############, ###### ## ###### #### ## ########. ## ### ############ #### ### ### ##### ### ### ######### ## ### ##### #######. ### ### ###### #### ##### #############. ### ######## #### ########## #### #### ## ###### #### ###########. #### ##### ######## ###########.

### #### ### ########### ####?

#########: ### ##### ### ### #################### ### ########### ### ##### ################ ## ###### ### ###########. ### #### ###########, #### ### ######## ## ###### ####### #### #### ###### ######### ## ### ########### ###, #### ### #### ### #####-#########, ### ############ #############, #### ######### ##### ######## #####. #### ### ###### ### ############ ###### ##### ######### ######.

###### ### ##### #### ##### ########### ####### ### ########### ## ### ##. ### ##### ###?

#########: ### ################ ########## ### ############### ######## ##### ####### ########### ########. ## ####### ############# ################# ################ ##############. ## ############ ######## #### ############# ## ########### ###### #### ############ #######. ### ### ### ########### #####, ### ########### ###### ###### ####. ### ######### ###### ####### ### ## ###### ########, ###### ## ### ####### ## #######.

### ######### #### ### ######### ######## ########.

#########: ### #### ### ## ########## ######## ######. ####### ####### ######## ##### ########### ###########. ### ###### ######## ## ######### ####### ########## ######## ### ### ####### ################ ####### ### ## ###########. ######## #### ############# ### ######. ### ######### ########## ## ########### ### ### ###### ### ## ######## ############ ######### ### ###########. ### #### ##, ### ##### ########## #####, ### ######## #### ######### #### ####, ####### ### #### #############. ### ### ########. #### ####### ##### ##################### ##### #### ####### ### ############, ########### #### ########### ### ##### ## ########### ###########. ### ### ####### ###, ###### ############## #### ## #### ######## ### ### ### ######### #######? ### ##### #### ###########. #### #### ######## ### ############ ### ### ############# ##### #######.

######## ### ### ##### ########### ## ### ###-#### ### #########, ## ### ### ### ########### ###?

#########: ####### ########## ### ###-#### #### ##############. ### ### ### ##### ### ####### ####### #######. ####### ##### ###: ######## ### ### ###########. ### ############### ########## ### ### ######## ###### ### ### ########-######.

####### ##-####### ###### ######## ####### ######. ### ###### ### ### #### ####?

#########: ######## ### ##### ############# #####. ### ########### ##### ### ###### ## ############ #######, ## ### ### ## ######## ### ############ ### ######## ## ###### #########. ### ####-########### ### ### ### ####### #### ### ## ###### #############. ### ###### #### ######## ### ## #########. ### ############### ####### ## ## ## ### ## ### ########### ###-######. ### #### ############ #######, ### ########### ##### ####### ####. ### #### #### ###, #### ##### ########### ## ############ ######### ######, ### #### ######## ########## #####. ## #### ### ############ ##### ###### ######## ########## ######### ###.

### ### ## ### ##########?

#########: ## ### ######, ## ####### #### ### #### ## #### ### ###### #### #### ###### #########. ## ### ## ##### ####, ###### ### ### ##### ############# #### ########## ########. ### ### ## #### ###, ###### ##### #### ###### ######.

## ### ##### ### ######## ### „##############“ ### ####. ### ##### ### ####### ### ######## ###### ##### ### #######?

#########: ## ### ############ #### ##### ### #### #######, #### ## ### ############ ####### ####### ### ########## ##### ########## ######. ### #### ### ######## ####### #### ####### ##### #####. #### ### ##### ###### ##### ################ ####### ### ###### #### ##### ### ####### ###########. #### ######## ### #####, ##### #### #### ####### ###########, ###### ### ######## ## ##### ######### ### ####### ############# ###### ##########. ### ####### ##### ## #### #######, ###### ##### ### #### ### ######## ############.

####### ###### ### ######, ####?

#########: ### ### #####, ### ###### ### ####### ## ########### ### #### ### ######## ######### ###########. ### ###### ### ##### ############# #### #### ##########, ### #### ### ### ############### ######## #### #######. ## ###### ### ############## ### ############## ###############, #### #######, ## ## ### ## ##### ##### ## ##### ##### #####. ### #### ### ###### ######### #######.