Zwischenwahlen Dämpfer für Trump, Hoffnung bei den Demokraten: Die „Midterms" im Liveticker

Mail an die Redaktion Der ehemalige Präsident Donald Trump Foto: dpa

Nach der stehen zwei Jahre später die nächsten nationalen Abstimmungen in den USA an. Das über die Mehrheitsverhältnisse in den beiden Kongresskammern – dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Wer bei den „Midterms“ gewonnen hat, könnte noch tagelang unklar bleiben. Überraschend starke Demokraten und ein furioser Sieg des republikanischen Florida-Gouverneurs Ron DeSantis bei den US-Zwischenwahlen setzen Ex-Präsident Donald Trump unter Druck. Vor Trumps erwarteter erneuten Bewerbung fürs Weiße Haus unterlagen eine Reihe der von ihm unterstützten Republikanerinnen und Republikaner bei den Abstimmungen. Unterdessen setzte DeSantis, der als Trumps größter innerparteilicher Konkurrent für die Wahl 2024 gilt, ein Zeichen der Stärke.

US-Präsident Joe Biden machte unterdessen einen neuen Anlauf, eine Brücke zu den seit langem von Amtsvorgänger Donald Trump dominierten Republikanern zu schlagen. Er sei bereit zu Kompromissen bei vielen Fragen, betonte der Demokrat. Der 79-jährige Präsident kündigte auch an, dass er voraussichtlich Anfang kommenden Jahres über eine Kandidatur für eine zweite Amtszeit entscheiden wolle. Bei der Zwischenwahl zur Halbzeit von Bidens Amtsperiode am Dienstag hatten die Demokraten besser abgeschnitten als in vielen Umfragen vorhergesagt. Weiterhin nicht ausgeschlossen ist, dass sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus und Senat - oder zumindest in einer der beiden Kongresskammern - halten. Bis es Klarheit gibt, könnten noch mehrere Tage oder gar Wochen vergehen.

