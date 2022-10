Tag der Deutschen Einheit Darum ist der 3. Oktober ein Feiertag

Mail an die Redaktion Deutschland-Fahnen sind am Reichstag zu sehen. Seit der Wiedervereinigung 1990 wird der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober gefeiert. dpa

Drei Tage dauern in diesem Jahr die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt. Thüringens Landeshauptstadt Erfurt ist am ersten Oktoberwochenende Gastgeber für Deutschland: Mit einem großen Bürgerfest soll an die Wiedervereinigung Deutschlands erinnert werden.

Am 3. Oktober 1990 trat die Deutschen Demokratische Republik (DDR) der Bundesrepublik Deutschland bei. Damit wurde rechtlich die Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands vollzogen. Der Tag wurde fortan als „Tag der Deutschen Einheit“ gefeiert.

Warum ist der 3. Oktober ein Feiertag?

Im Einigungsvertrag von 1990 wurde der 3. Oktober zum gesetzlichen Feiertag in Deutschland bestimmt. Jährlich wird damit in allen Bundesländern an die deutsche Wiedervereinigung erinnert. Fällt der Feiertag wie in diesem Jahr auf einen Montag, ergibt sich ein langes Wochenende. Die Feierlichkeiten finden meist in der Landeshauptstadt des Bundeslandes statt, welches zu dem Zeitpunkt den Bundesratsvorsitz innehat.

Wie laufen die Feierlichkeiten ab?

In diesem Jahr ist das Thüringen und damit Erfurt als Landeshauptstadt Gastgeber des Tags der Deutschen Einheit (wie bereits 2004). Auf Bühnen und an Ständen präsentieren sich dabei alle 16 Bundesländer sowie viele Bundeseinrichtungen. Bis zu 120.000 Besucher täglich wurden nach Angaben der Thüringer Staatskanzlei vom 1. bis 3. Oktober zu den Informations-, Kultur- und Unterhaltungsangeboten sowie im besonders beleuchteten Stadtzentrum erwartet. Am Montag, dem Tag der Deutschen Einheit, wurden Hunderte Gäste zu einem ökumenischen Gottesdienst und einem Festakt erwartet.

