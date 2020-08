Aussenansicht Das BAföG braucht eine Reform BAföG ist im Sinkflug – nur noch elf Prozent der Studierenden werden gefördert. Das rächt sich jetzt in der Coronakrise

Andreas Keller, Politologe

Mail an die Redaktion Der Autor ist stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Vorstandsmitglied für Hochschule und Forschung. Foto: Kay Herschelmann

Regensburg.Als vor knapp 50 Jahren das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) verabschiedet wurde, war das ein wichtiger Meilenstein in der Bildungspolitik der damaligen sozial-liberalen Koalition. Es ging um Chancengleichheit für alle Menschen und die soziale Öffnung der Hochschulen. Über den Zugang zu einem Hochschulstudium sollten künftig nur noch Neigung, Eignung und Leistung entscheiden – nicht aber das Portemonnaie der Eltern. Als das BAföG 1971 in Kraft trat, wurden 50 Prozent aller Studierenden gefördert – mit einem Vollzuschuss.

Ganz anders die Lage heute. Nur noch elf Prozent der Studierenden erhalten BAföG, die meisten von ihnen eine Teilförderung – ein Allzeittief. Das hat soeben das Statistische Bundesamt in seinem neuen BAföG-Bericht gemeldet. In ihrer Koalitionsvereinbarung von 2017 hatten Union und SPD eine Trendwende versprochen und 2019 eine BAföG-Novelle auf den Weg gebracht. Doch die Ausbildungsförderung ist weiter im Sinkflug. Die Zahl der Geförderten ist noch einmal um sechs Prozent gesunken. Die Anpassung der Fördersätze und Freibeträge hält nicht Schritt mit den steigenden Lebenshaltungskosten der Studierenden. Mit der BAföG-Wohnpauschale in Höhe von jetzt 325 Euro lässt sich in kaum einer Stadt eine Studentenbude bezahlen. Der marode Zustand des in die Jahre gekommenen BAföG ist auch dafür verantwortlich, dass viele Studierende besonders hart von der Coronakrise betroffen sind.

Wenn nur noch gut jeder zehnte Student gefördert wird, bedeutet das, dass sich die große Mehrheit der Studierenden mit Jobs durchschlagen muss. Gastronomie, Handel oder Messen – viele dieser Jobs sind in der Krise weggefallen. Viele Studierende wissen nicht, wie sie ihre Miete, Fachbücher oder den Internetzugang bezahlen sollen. Die Große Koalition muss jetzt endlich handeln. Wir brauchen eine sofortige Erhöhung der Fördersätze und Freibeträge um zehn Prozent sowie eine Umstellung des BAföG von Teildarlehen auf Vollzuschuss. Der Sinkflug der Ausbildungsförderung muss gestoppt werden. Das BAföG jetzt zu reformieren, heißt auch, das Studium krisenfest zu machen.

