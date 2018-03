Soziales Das Brot wird hart verdient Hartz IV sichert nur das Nötigste. Aber auch Menschen, die in Vollzeit ihren Lebensunterhalt verdienen, müssen gut rechnen.

Von Marianne Sperb

Regensburg.Eine Zahl, die nicht umstritten ist: 416 Euro im Monat beträgt der Regelsatz für Hartz IV. Viel oder wenig? Darüber liegt Deutschland im Streit.

Die Essener „Tafel“ trat die Debatte los, als sie die Ausgabe von Lebensmitteln an zusätzliche Ausländer stoppte. Leiter Jörg Sartor begründete den Schritt so: „Wir wollen, dass auch die deutsche Oma wieder zu uns kommt.“ Rentnerinnen und alleinerziehende Mütter seien zuletzt bei der Ausgabe ins Hintertreffen geraten.

Als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dann das soziale Sicherungssystem im Land lobte und betonte, Hartz IV sei „nicht Armut, sondern die Antwort des Sozialstaats auf Armut“, wurde er zum Top-Thema. Politiker, Verbände und Medien legten nach.

„Hartz IV lohnt sich oft mehr als Arbeit“, titelte diese Woche die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie berief sich auf Berechnungen vom Bund der Steuerzahler, Tenor: Wer arbeitet, müsse sich in vielen Fällen schon sehr stark anstrengen, damit er ohne staatliche Stütze mehr Einkommen als ein arbeitsloser Hartz-IV-Bezieher hat.

Ein Beispiel aus der Modellrechnung: Ein Paar ohne Kinder kommt auf 1160 Euro an Leistungen aus Hartz IV, aufgeschlüsselt in 374 Euro pro Kopf plus 412 Euro für Wohnen und Heizen. Ein Paar, in dem ein Partner arbeitet, muss 1460 Euro brutto verdienen, um nach Steuern und Abgaben auf 1459 Euro zu kommen.

„Da muss man weiter ausholen"



Beim Paar mit zwei Kindern sieht der Vergleich so aus: Die Familie mit Hartz IV erhält inklusive Wohnen und Heizen 1928 Euro. Die Arbeitnehmer-Familie braucht 2540 Euro Verdienst, um auf 1930 Euro netto zu kommen.

Der Steuerzahler-Bund findet die Modellrechnung im Nachhinein nicht glücklich. „Da müsste man weiter ausholen“, sagt Matthias Warneke, wissenschaftlicher Leiter, auf Nachfrage unseres Medienhauses. Einerseits sei bei der Arbeitnehmer-Familie Kindergeld unberücksichtigt geblieben, andererseits seien bei den Hartz-IV-Beziehern zusätzliche Leistungen und Vergünstigungen nicht eingerechnet.

Jens Spahn und seine Kritiker Jens Spahn: Der Bundesgesundheitsminister (CDU) rechtfertigte seine Äußerungen zu Hartz IV. Deutschland habe ein Sicherungssystem auf hohen Niveau. Auf n-tv sagte er zuvor: „Ich finde es wichtig, zu sehen, dass unser Sozialsystem für jeden ein Dach über den Kopf vorsieht und für jeden das Nötige, wenn es ums Essen geht.“ Er finde es toll, dass man etwa einer Alleinerziehenden mit zwei Kindern 1600 Euro im Monat zur Verfügung stelle. Eine Verkäuferin im Einzelhandel habe weniger, um ihre Familie zu versorgen, als jemand, der Hartz IV bekommt. „Das müssen Sie auch mal sehen.“

Manfred Lucha: Der baden-württembergische Minister für Soziales und Integration (Bündnisgrüne) ist einer der zahlreichen Spahn-Kritiker. Er wirft dem Gesundheitsminister Arroganz vor.

Sandra S.: Die alleinerziehende Mutter aus Karlsruhe hatte Jens Spahn aufgefordert: „Leben Sie von 416 Euro im Monat!“ Ihre Internet-Petition fand innerhalb kurzer Frist rund 150 000 Unterstützer. Der Minister kündigte ein Treffen mit ihr an. „Ich werde mich nicht auf Plattitüden einlassen“, sagte die alleinerziehende Mutter. In Deutschland klaffe die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter. „Das muss aufhören und eine Umverteilung stattfinden.“

Wir hakten bei Menschen in Ostbayern nach und fragten, wie viel sie verdienen, was ihnen netto bleibt – und welche Ausgaben sie von dem Geld bestreiten müssen. Drei Befragte mit unterschiedlichem Hintergrund gaben Einblick in ihre Finanzen: ein Akademiker, eine Geringverdienerin, die gerade arbeitslos geworden ist, und ein Familienvater, der Vollzeit arbeitet. Der Architekt, die Hotelfachfrau und der Krankengymnast erzählten frank und frei – anonymisiert allerdings. Denn über Geld spricht man nicht.

Care-Pakete von Freunden



Der Architekt: Jürgen F., 59, bringt die Grundvoraussetzung für guten Verdienst mit. Er ist bestens qualifiziert, als Architekt mit Zusatzausbildung als Industriekaufmann. Seit 1990 ist der Akademiker freiberuflich tätig. In der Berufsbiografie des Oberpfälzers klaffen aber 2,5 Jahre krankheitsbedingter Lücke. Jürgen F. war im Garten- und Landschaftsbau tätig und jobbte im Pflasterbau, bevor er wieder eine feste Anstellung in einem Architekturbüro fand.

Jürgen F. kommt auf rund 3500 Euro brutto, etwas mehr als das durchschnittliche Einkommen von Architekten in Deutschland. Netto bleiben ihm etwa 2100 Euro. Das klingt nach einem guten Polster, um als Single alle Ausgaben wie seine Miete (630 Euro), Versicherungen (120 Euro) oder seine Telefonkosten und GEZ-Gebühr (50 Euro) zu decken. Aber: Jürgen F. zahlt Unterhalt für eine Tochter und er schleppt Schulden mit. Der 59-Jährige bedient einen Kredit und stottert mit 600 Euro im Monat die Summe ab, die er geliehen hatte, um während der Zeit seiner Krankheit über die Runden zu kommen, wie er erzählt.

Etwa 300 Euro bleiben Jürgen F. „zur freien Verfügung“: für Essen und alles andere. „Freunde versorgen mich mit Care-Paketen. Das tut gut“, sagt der Architekt. An den Wochenenden besucht er eine Freundin: „Sie kauft ein und zahlt die Lebensmittel, dafür koche ich.“ Jürgen F. wird in sechs Jahren 65 sein – keine schöne Aussicht: „Ich bekomme ungefähr 1100 Euro Rente. Das heißt: Ich werde weiter arbeiten und versuchen, Geld zu verdienen.“

Die Hotelfachfrau: Susanne P., 38, arbeitet seit 20 Jahren in der Gastronomie, lange in Ostbayern, zuletzt als Rezeptionistin in einem Berliner Hotel. Durch das Kellnern hatte sie chronische Schulterbeschwerden entwickelt. Auf dem Gehaltszettel von Susanne P. standen 1800 Euro brutto, knapp das Durchschnittsgehalt für Hotelfachfrauen in Deutschland. Netto blieben ihr etwa 1300 Euro. „Das war damals schon nicht viel.“ Vor ein paar Monaten, bei einer Umstrukturierung der Hotelkette, verlor Susanne P. ihren Job. Jetzt bezieht sie Arbeitslosengeld: 570 Euro. Ihre Mutter ist Schneiderin; sie näht der Tochter Klamotten. Die Eltern schießen manchmal ein, zwei Hunderter für Essen zu. „Wir kochen schlau“, sagt Susanne P. „Mein Freund ist Koch; der kann auch aus einer Lauchstange und drei Kartoffeln etwas zaubern.“ Als Mitarbeiterin in der Gastronomie profitierte sie jahrelang von kostenlosem Essen; „das fehlt mir heute“.

Das Problem bei Susanne P.: Sie bekommt kein Wohngeld, weil sie bei ihrem Freund lebt. Sie beteiligt sich an der Miete mit 50 Prozent. Ganz kühl kalkuliert, wäre es „am vernünftigsten, meinen Freund zu verlassen und allein zu wohnen“, sagt die 38-Jährige. „Dann hätte ich Wohngeld und könnte die Miete sparen.“ Inzwischen kriselt es eh’ zwischen dem Paar. „Wir waren vier Jahre superhappy. Und jetzt haben wir dauernd Stress wegen Geld.“ Andererseits: „Wenn ich, nur mal theoretisch, ausziehen würde, hätte ich keine Chance auf dem Wohnungsmarkt in Berlin – ich habe ja keinen Beschäftigungsnachweis.“

Vollzeit-Job plus Kellnern



Der Krankengymnast: Florian W., 50, lebt in gesicherten Verhältnissen. Er hat eine schnurgerade Berufsbiografie: Abi, Ausbildung, Zivi – und seit 1990 ununterbrochen im Beruf. Als Krankengymnast an einer Klinik hat er zwar unattraktive Dienstzeiten („ich arbeite auch an einem 24. Dezember“), bringt aber gut 3700 Euro brutto heim, deutlich mehr als der deutsche Durchschnittskollege. Netto, inklusive Kindergeld, bleiben gut 2800 Euro. Seine Frau ist rund zehn Stunden pro Woche berufstätig. Florian W. kellnert jeden Dienstag in seinem Lieblingslokal. Das macht er gern („Das ist meine Bühne!“), aber auch, weil der Job 150 Euro brutto pro Schicht bringt. „Dieses Geld ist aber nicht für Extras, Urlaubskasse oder so, sondern fließt in den Lebensunterhalt.“

Florian W. müsste ordentlich leben können. „Denkste!“, sagt er. Die Familie bewohnt ein Haus am Stadtrand (1200 Euro), zahlt Schulgeld für die zwei Töchter, leistet sich ein Auto (250 Euro) und: „Wir erlauben uns, mit Respekt vor der Kreatur und vor uns selbst, uns sinnvoll, gut und gesund zu ernähren“, sagt der Oberpfälzer. Das Fleisch kommt von einem sehr guten Metzger, im Keller steht guter Wein. „Wir brauchen unser Geld komplett auf. Da bleibt nichts übrig. 200 Euro im Monat fürs Alter sparen? Nicht drin.“

Florian W. sagt, er habe keinerlei Anlass zu jammern. „Wenn der Diesel alle ist, tank’ ich einfach voll, ohne Preisvergleich an der Zapfsäule. Und der Kühlschrank ist gut gefüllt. Aber das geht nur, weil wir saufleißig sind.“

