Aussenansicht Das Erinnern ist wichtig Vor genau 100 Jahren wurde das „erste Jugoslawien“ ausgerufen. Doch wie gedenkt man eines Landes, das es nicht mehr gibt?

Von Dr. Edvin Pezo, Historiker

Mail an die Redaktion Dr. Edvin Pezo ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg. Foto: IOS/neverflash.photo

Erinnern, vergessen und verdrängen liegen sehr nahe beieinander und beinhalten häufig politischen Zündstoff. In den Ländern des ehemaligen Jugoslawien weiß man das sehr wohl. Vor 100 Jahren, am 1. Dezember 1918, rief der Prinzregent von Serbien, Aleksandar I. Karadordevi´c, das Königreich der Slowenen, Kroaten und Serben aus, gemeinhin als „erstes Jugoslawien“ bekannt. In den 1990er Jahren versank der Vielvölkerstaat in blutigen Kriegen, deren Wunden in den Nachfolgestaaten auch heute nicht ausgeheilt sind. Zwei davon – Slowenien und Kroatien – sind mittlerweile EU-Mitglieder, die anderen (Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Makedonien und Kosovo) hoffen auf eine zumindest mittelfristige EU-Mitgliedschaft. Wie gedenkt man nun aber eines Landes, das es nicht mehr gibt, dessen Erbe im westlichen Südosteuropa aber omnipräsent ist und politischen Zündstoff birgt?

Während in Deutschland das Erinnern an so wichtige Jahre wie 1918 und 1945 eingebettet ist in einen breiten gesellschaftlichen Diskurs, der auf einem relativ stabilen Grundkonsens ruht, ist in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens das genaue Gegenteil zu beobachten. Ein gemeinsames Erinnern an zentrale historische Ereignisse – der blutige Bürgerkrieg, in dem Jugoslawien während des Zweiten Weltkrieges versank, der Abrechnungsfuror der siegreichen Kommunisten in den 1940er Jahren und nicht zuletzt die Zerfallskriege der 1990er Jahre stechen heraus – gibt es nicht. Erinnern ist bei den heute dominierenden ethnonational(istisch)en politischen Eliten vielfach Teil einer Opfergeschichte. Wenn, dann wird an die vermeintlichen wie tatsächlichen Leiden der eigenen Nation erinnert, ansonsten möchte man verdrängen und vergessen. Und das ist gefährlich, denn es öffnet kruden Theorien und Geschichtsrevisionismus Tür und Tor.

Wie wichtig der unvoreingenommene Umgang mit der eigenen Geschichte ist, zeigt Deutschland. Ohne seine Geschichtsaufarbeitung wäre es nicht zu dem wichtigen und angesehenen Partner Frankreichs geworden, der es heute ist. In den Nachfolgestaaten des früheren Jugoslawien sind dagegen im politischen Diskurs revisionistische Meinungen derart stark vertreten, dass vorhandene Gräben unüberbrückbar scheinen. Ein Aufbruch in die Zukunft schaut anders aus.

